ساكنة "تسراولين" تطالب بـ"إطلاق سراح معتقلين"

ياسين أوشن

نظّمت ساكنة قرية "تسراولين"، دائرة إملشيل، إقليم ميدلت، صباح الثلاثاء، مسيرة احتجاجية هي الثانية من نوعها، قصد شجب الوضعية المزرية والتهميش الذي تعيشه المنطقة وساكنتها منذ سنين، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح محتجين اعتقلوا منذ الأحد الماضي، على خلفية مسيرة احتجاجية سابقة.

وفي التفاصيل، قال مصدر من عين المكان إن أطوار هذا الملف تعود إلى يوم الخميس 22 غشت المنصرم، "إذ نظمت الساكنة مسيرة احتجاجية لاستنكار التهميش الذي تعيشه، بعد كل الوعود العرقوبية التي تلقتها منذ سنين".

وتابع المصدر نفسه، في تصريح خص به هسبريس، أن "المنطقة تعيش كل سنة على وقع الفيضانات والثلوج والظروف الطبيعية والمناخية القاسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في البنيات التحتية الأساسية، من طرق وقناطر ومؤسسات إدارية وتعليمية وغيرها، وغياب فرص الشغل. كما أن المنطقة ترزح في عزلة عن العالم الخارجي بسبب غياب شبكات الربط بالهاتف النقال والأنترنيت".

وأردف قائلا: ''إن أبناء المنطقة قضوا ثلاثة أيام وثلاث ليال خلال تنظيم المسيرة الأولى دون أي اهتمام أو فتح حوار أو استجابة لأدنى المطالب من طرف المسؤولين المعنيين؛ بل اعتقل بعض الطلبة مع إيداعهم مصالح الشرطة القضائية بميدلت، بتهم تتلخص أساسا بتنظيم مسيرة غير مرخصة، والتحريض وعرقلة السير والتهجم على رئيس دائرة إملشيل".

ويقر المتحدث نفسه أن "إقليم ميدلت يعيش على وقع احتجاجات كثيرة في كل من مناطق بومية وأغبالو وزايدة وتسراولين وإملشيل وتونفيت، وغيرها من المناطق المهمشة والنائية".

ومن جهته، قال لحسن احسيني، رئيس فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو بمكتبها الجهوي بجهة درعة تافيلالت إن "إقليم ميدلت يعيش على وقع احتجاجات متواصلة تعرفها كل ربوع إقليم ميدلت منذ عدة سنين. وقد أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية، إقليم ميدلت، عدة بيانات في هذا الشأن، تستنكر تردي الخدمات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة، خاصة في المناطق والقرى النائية والمعزولة في الإقليم؛ لكن لا حياة لمن تنادي".

وأشار رئيس فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن "المسؤولين بالإقليم يتعاملون مع مطالب واحتجاجات الساكنة، خاصة القروية، تارة بالقمع والاعتقالات وتارة بالالتفاف عليها وتمييعها".

كما سجلت الجمعية، وفق المتحدث نفسه، ''نهج المسؤولين والمنتخبين بالإقليم لسياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الفئات المحتجة، و"الاهتمام" فقط بواجهة بعض المراكز الحضرية على حساب المداشر والقرى النائية في الإقليم".

لذلك، يقول احسيني، فإن "فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستهجن طريقة تعامل السلطات المعنية مع احتجاجات الساكنة ومطالبها المشروعة، وعدم قدرتها على إيجاد حلول ملائمة وواقعية لمشاكل المحتجين، والتي كان آخرها قمع احتجاج ساكنة تسراولين، وتلفيق تهم واهية، الغرض منها هو ترهيب الساكنة وثنيها عن المطالبة بحقوقهم".

ويضيف المصدر عينه أن "الفرع يطالب بالإطلاق الفوري للطلبة الثلاثة الذين ما زالوا قيد الاعتقال بميدلت. ويحمل المسؤولية الكاملة في هذه الأوضاع لعامل الإقليم وكل المنتخبين، خاصة رئيس جهة درعة تافيلالت".