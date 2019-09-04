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كُتّاب وآراء
جمعية تشتكي زيادة تسعيرة النقل إلى والي كلميم
راسلت جمعية السلامة لحماية المستهلك بكلميم والي جهة كلميم وادنون بشأن ما جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "الزيادة غير المبررة في أثمان التنقل بواسطة سيارات الأجرة".
وذكرت الجمعية، في مراسلة تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، أنها توصلت بشكايات وتذمر المواطنين بسبب استغلال بعض السائقين لفترة انتهاء العطلة الصيفية والدخول المدرسي لتطبيق زيادات غير مشروعة في تعريفة النقل.
والتمست الهيئة الحقوقية ذاتها من والي جهة كلميم وادنون التدخل العاجل قصد وضع حد لهذه الممارسات المنافية لقانون حماية المستهلك ومصالحه وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن خدمات نقل المسافرين ما زالت واردة ضمن المنتوجات والخدمات المقننة.