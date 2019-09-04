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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 11:41

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

- بوعرفة: 4 ملمترات

- إفران: ملمتران

- وجدة وفاس والرشيدية وورزازات: أقل من ملمتر.

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