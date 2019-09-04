هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

- بوعرفة: 4 ملمترات

- إفران: ملمتران

- وجدة وفاس والرشيدية وورزازات: أقل من ملمتر.