وقفة احتجاج تطلب رحيل قائد عن جماعة تيزغران

مصطفى البكار من تزنيت

احتشد المِئات من ساكنة جماعة تِيزغران إقليم تزنيت، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة إداوكوكمار للتنديد بما أسمَوه "الشطط الممارس من طرف القائد الإداري في حق الساكنة؛ وهو ما تسبب في شل الحركة التنموية والركود الاقتصادي وتوقيف البناء والتنقيب عن الماء، ومعه التهجير التَّعسفي للسكان بدعوى تطبيق القانون، إضافة إلى تحقير أبناء المنطقة بتصريحات عنصرية".

ورفع المحتجون، في هذه الوقفة التي دعت إليها جمعيات المجتمع المدني بإداوسملال، لافتات مطالِبة برحيل قائد قيادة إداوكوكمار، وشعارات مستنكِرة لسياسة التخويف والتحقير والتهجير التي ينهجها القائد وأعوانه كصيغة في تدبير شؤون المواطنين والمواطنات، والتي تسببت في وقف عجلة التنمية وخلق أزمة خانقة بالمنطقة.

كما أدانت المُداخلات التي عرفها الشكل الاحتجاجي محاضِر مخالفات البناء التي حررها قائد المنطقة في حق السكان بشكل تعسفي، بالرغم من عدم شرعية تطبيق قوانين التعمير بالقرى النائية، إضافة إلى المزاجية التي يُدبِّر بها ممثل السلطة المحلية ملف الماء الصالح للشرب المنجز في إطار مشاريع محاربة العطش الممولة من طرف الإنعاش الوطني.

وعبَّر المشاركون ذواتهم عن تشبث ساكنة جماعة تيزغران بحقها المشروع في إصلاح مساكنها وتوسيعها والتنقيب عن الماء بكل حرية وبدون قيود خاصة في الدواوير البعيدة عن المركز، والاقتصار على تطبيق التصاميم ورخص البناء في الأماكن المتوفرة على الرسم العقاري وتصميم النمو فقط، مطالبين السلطات المحلية بالعمل وفق الفلسفة الجديدة لروح القانون وتطبيق التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد في احترام تام لخصوصيات المنطقة وساكنتها والابتعاد عن العناد والمزاجية.

مصدر مقرَّب من السلطة المحلية بقيادة إداوكوكمار، غير راغب في كشف هويته، نفَى، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تكون السلطة المحلية قد لجأت إلى استعمال أي شطط أو تصريحات عنصرية في حق ساكنة المنطقة، مشيرا إلى أن دَورها يقتصر فقط على تطبيق القوانين الجاري بها العمل والتي تَسري على الجميع، حسب تعبيره.