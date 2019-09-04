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الرئيسية | جهات | مكفوفون يقتحمون "جهة طنجة" تنديدا بالتهميش

مكفوفون يقتحمون "جهة طنجة" تنديدا بالتهميش

مكفوفون يقتحمون "جهة طنجة" تنديدا بالتهميش
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 21:21

اقتحمت مجموعة البصائر للمكفوفين وضعاف البصر، اليوم الأربعاء، مقر رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، في خطوة تصعيدية، تأتي بعد سلسلة من الأشكال النضالية التي نفذتها خلال هذه السنة بكل من طنجة وتطوان والمضيق.

وقال عبد العزيز اللغميش، عضو بالمجموعة، في تصريح لهسبريس إن "مجموعة البصائر تدخل، عبر هذا الشكل النضالي، مرحلة ثانية من برنامجها النضالي القائم على التصعيد، بعد الوعود الواهية التي تلقتها المجموعة من عدد من المسؤولين في محاولة منهم للتماطل".

وأضاف المتحدث ذاته: "نحن نطالب فقط بالعيش الكريم، والإدماج داخل المؤسسات الاجتماعية، والمؤسسات المنتمية إلى الجهة، والاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو الإنعاش الوطني"، مشيرا إلى عدم استفادة المكفوفين وضعاف البصر من المباريات، وكذا إمكانيات الجهة.

وأكد العضو في مجموعة البصائر أن حوارا فتحته الأخيرة مع مسؤول بالجهة، وعد بنقل مطالب أعضائها إلى رئيس المؤسسة إلياس العمري، مشددا على عزيمة المجموعة مواصلة الأشكال النضالية التصعيدية في حالة استمرار ما وصفه بالإقصاء والتهميش "الذي يطالنا منذ سنوات، على الرغم من تنفيذ سلسلة من الوقفات والمسيرات التي هدفت إلى تسليط الضوء على مطالبنا الإنسانية والاجتماعية"، وفق تعبير المتحدث ذاته.

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1 - عادي الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 21:44
على الدولة تشغيلهم وتحقيق مطالبهم عوض ادماج الافارقة والتبجح بدلك خارجيا
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