اجتماعات مكثفة تسبق الدّخول المدرسي في الجديدة

هسبريس من الرباط

استبقت عمالة إقليم الجديدة الموعد الرّسمي للدّخول المدرسي، المزمع انطلاقه الخميس، بعقد اجتماع جمع المنتخَبين والسّلطات المحلية، والمصالح اللّامُمَركزة للدولة، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، والنّقابات، وجمعيات قطاع التعليم.

وقال محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، إن هذا الاجتماع تقرّر عقدُه قبل التاريخ الرسمي للدخول المدرسي، في إطار المقاربة التشاركية والاستباقية لإطلاع مختلف الفاعلين على "الترتيبات والمجهودات التي بذلها جميع المتدخلين في هذا القطاع، إيمانا بأن قطاع التربية والتكوين يبقى الدعامة الأساسية للتنمية المنشودة، والتزاما بتنفيذ التّوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالتعليم، بهدف تحسين مؤشر التنمية البشرية المرتبط بقطاع التربية والتكوين على المستوى الوطني".

وذكّر عامل إقليم الجديدة بتكليف لجنة خاصة يترأسها المدير الإقليمي من أجل تتبُّعِ توصيات كل اجتماع من الاجتماعات الأربعة السابقة للجنة التقنية الإقليمية المخصصة لقطاع التربية والتكوين، مضيفا أنّه بتضافر جهود المتدخلين في قطاع التعليم تم التمكّن من تحقيق حصيلة إيجابية، بالنّظر إلى الخصاص والأهداف التي حدّدت بشكل مشترك في هذا المجال.

ونوّه الكروج بالمجهودات التي يقوم بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية فريقه، في النهوض بهذا القطاع وتحسين مردوديته على صعيد إقليم الجديدة؛ ثم زاد مؤكّدا أن هذا الدّخول المدرسي حُرِصَ على "أن يتم في ظروف جيدة".

واسترسل عامل الإقليم قائلا: "سيعرف هذا الدّخول المدرسي افتتاح ستِّ مؤسسات تعليمية جديدة في الأسلاك الدراسية الثلاثة؛ الابتدائي بجماعة مولاي عبد الله، ومؤسستان اثنتان بالسلك الثانوي الإعدادي في كل من جماعتي مولاي عبد الله ولمهارزة الساحل، ومؤسسة واحدة بالسلك الثانوي التأهيلي في جماعة شتوكة".

كما سيعرف هذا الموسم أيضا، حَسَبَ المتحدِّث، "تعزيز المؤسسات التعليمية بالإقليم بافتتاح مائتين وثماني عشرة حجرة دراسية إضافية، منها مائة واثنتان وستّون حجرة جديدة، وستّ وخمسون حجرة لتعويض المفكك"، ووصف هذا بـ"الرقم القياسي بالنظر إلى إمكانيات التتبع المتاحة للمديرية الإقليمية"، وهو ما سيساهم، في نظره، "بشكل ملموس وحقيقي في تجاوز إشكاليتي الاكتظاظ والعمل بالصيغة الثلاثية، اللتين كانتا موضوع شكايات الرأي العام المحلي وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ".

وذكر الكروج أن مجموعة من المؤسسات التعليمية تمّ تأهيلها، في إطار التوصية المتعلقة بالوصول إلى هدف صفر مؤسسة تعليمية بدون ماء، وكهرباء، وسياج، ومرافق صحية بدون أبواب، قصدَ "تحسين ظروف التمدرس بها، وهو ما فاقت نسبة إنجازه معدل 85 بالمائة".

ووضّح المتحدّث أنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وعملا بالبرنامج الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الشق والمحور الرابع المتعلق أساسا بالأجيال الصاعدة وتعميم التعليم الأوّلي، ستعرف هذه السّنَة افتتاح ما يناهز 200 وحدة للتّعليم الأوّلي بالإقليم برسم الموسم الدراسي 2019 – 2020"، ووصف هذا بـ"الرقم الدّالّ والمهمّ نظرا لعدد الأطفال الذين سيستفيدون من هذه الوحدات، والذي يناهز خمسة آلاف طفل وطفلة، أغلبهم في العالم القروي، ونظرا إلى الأرقام المسجَّلة بالأقاليم الأخرى للجهة".

وأوصى عامل إقليم الجديدة بـ"ضرورة مضاعفة الجهود، كل من موقع اختصاصه، لاتخاذ التدابير الفعلية الضرورية من أجل الإسراع في عملية تعميم هذا النوع من التعليم على صعيد الإقليم في جميع الجماعات الترابية بدون استثناء"، مذكّرا بأنّ "هذا كان موضعَ تأكيد بتفصيل من حيث أدوات ومنهجية التفعيل، لعملية التعميم مع جميع مجالس الجماعات الترابية السّبعة والعشرين، خلال الزيارات الميدانية الأخيرة".

ويرى عامل الإقليم أن "المبادرة الملكية مليون محفظة" مرّت وتمرّ في ظروف جيدة، مبيّنا أن من المرتقب أن يستفيد منها هذه السّنة حوالي 124.500 تلميذ وتلميذة، بعدما توصّلَت جميع المؤسسات التعليمية في الإقليم بالأطقم المدرسية المطلوبة والمعتمدة قبل متمّ شهر غشت 2019، ونوّه في هذا السّياق بـ"عمل اللجنة المؤطرة لهذه العملية، من سلطة محلية، وأطر تربوية، ومديري المدارس المعنية"؛ علما أنّها "كلَّفَت صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غلافا ماليا قدره 16 مليون درهم ونصف مليون". .

وبعد تنويهِه بجهود جميع الشّركاء في دعم قطاع التربية والتكوين، من المجمّع الشريف للفوسفاط وشركة طاقة المغرب والمبادرة الوطنية للتّنميّة البشرية والمجلس الإقليمي، ومختلف الفاعِلين التربويين والإداريين والجمعويّين والنقابيين، أكّد العامل محمد الكروج، على "الدّور المنوط برؤساء الجماعات الترابية، والسلطات المحلية، في تتبّع وتسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بقطاع التعليم المعتمدة والمبرمجة"، من أجل الاستجابة لانتظاراتِ المواطنين، وليكونوا عند حسن ظن الملك محمد السادس، في تحقيق النموذج التنموي الجديد.