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كُتّاب وآراء
عمال النظافة يدخلون في إضراب بالدار البيضاء
قرر المكتب النقابي الموحد لعمال النظافة بجهة الدار البيضاء، التابع للمكتب الجهوي للجماعات المحلية، والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب مصحوب باعتصام في مرآب الشركة؛ وذلك في 12 و13 و14 من الشهر الجاري.
وحسب بلاغ المكتب النقابي الموحد لعمال النظافة بجهة الدار البيضاء –سطات، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، فإنه تقرر هذا الإضراب المصحوب باعتصام في مراب الشركة لثلاثة أيام "بعد تماطل الجهات المسؤولة بجماعة الدارالبيضاء، وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ولنقط الملف المطلبي في شموليته".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاعتصام المصحوب بإضراب جاء لتنفيذ مجموعة من مطالب المجلس النقابي لعمال النظافة بجماعة الدار البيضاء، والعمال الجماعيين الموضوعيين رهن إدارتي شركتي النظافة، والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المتمثلة في "حوار جدي ومسؤول يصون كرامة عامل النظافة ويحسن أوضاعه المادية والاجتماعية".
وطالب عمال شركتي النظافة ''افيردا" و"ديريشبورغ"'، والعمال الجماعيون الموضوعون رهن إدارتيهما بجماعة الدار البيضاء، بـ"إرجاع العمال المطرودين لأسباب نقابية"، وكذا "تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والزيادة في الأجور والمنح لجميع فئات عمال النظافة بجماعة الدار البيضاء"، و"الحفاظ على المكتسبات وحقوق شغيلة القطاع"، حسب البلاغ.