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الرئيسية | جهات | زخات رعدية قوية تطال مناطق عديدة في المملكة

زخات رعدية قوية تطال مناطق عديدة في المملكة

زخات رعدية قوية تطال مناطق عديدة في المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 12:20

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، اليوم الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت نشرة خاصة للمديرية نفسها أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم أزيلال وبني ملال وبولمان، والرشيدية وفجيج وإفران وخنيفرة ، وميدلت وورزازات وصفرو وتنغير.

هذه الزخات الرعدية، وفق المصدر الرسمي ذاته، يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرَد ورياح عاصفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رصد الرعد الخميس 05 شتنبر 2019 - 12:54
الرعدات لا تاتي إلا وقت الغذاء في الساعة الواحدة زوالا ،ولا تنصرف إلا بعد وجبة العشاء في العاشرة ليلا. يجب حل هذه الظاهرة من طرف الارصاد بعد الترصد للرعد وتتبع مآله واين كان قبل الظهر وطوال الصبيحة، واين يذهب بعد العشاء..
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