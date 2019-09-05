زخات رعدية قوية تطال مناطق عديدة في المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، اليوم الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت نشرة خاصة للمديرية نفسها أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم أزيلال وبني ملال وبولمان، والرشيدية وفجيج وإفران وخنيفرة ، وميدلت وورزازات وصفرو وتنغير.

هذه الزخات الرعدية، وفق المصدر الرسمي ذاته، يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرَد ورياح عاصفية.