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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب عند الصباح والليل فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

وستظهر خلايا غير مستقرة محملة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس، والريف والساحل المتوسطي. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. وستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي أو من الغرب بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا بالجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي، وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

وستنخفض درجات الحرارة الدنيا بالمنطقة الشرقية وجنوب البلاد، وسترتفع بالسهول الداخلية الشمالية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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