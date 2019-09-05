وعود الإصلاح تسم الدخول المدرسي بإقليم القنيطرة

أيوب صدور

قال محمد ادادا، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بالقنيطرة، إن الدراسة انطلقت في أجواء عادية، احترمت جميع الترتيبات والإجراءات الضرورية المعمول بها لضمان دخول مدرسي سلس، كما جرى التحاق المتمدرسين لأول مرة بـ7 مؤسسات تعليمية جديدة تم إحداثها في إطار المخطط الإستراتيجي بالإقليم على غرار المدارس القائمة سلفا.

وأكد المسؤول الإقليمي نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مباشرة عملية إعادة الانتشار وفق مقتضيات تدبير الفائض والخصاص وتوطين مختلف الأطر والملتحقين الجدد وتوزيعهم على المدارس التعليمية.

وجوابا عن سؤال لهسبريس بخصوص التدابير المتخذة لتجاوز تدني نتائج الباكالوريا على صعيد المديرية، والتي اتسمت بالضعف بعدما تذيلت مؤسسات تعليمية وسط حاضرة القنيطرة مؤخرة الترتيت على صعيد الأكاديمية الجهوية، قال اداد إنه ومنذ صدور النتائج الخاصة بسلك الباكالوريا تم عقد اجتماعات مع رؤساء المؤسسات ذات الأداء المنخفض بحضور جمعية آباء وأولياء التلاميذ لتشخيص الوضع من أجل وضع خطط استباقية وتحسين الأداء.

وبخصوص ثانوية طه حسين، والتي حلت بمؤخرة الترتيب من أصل 270 مؤسسة تعليمية، أوضح المدير الإقليمي أنها تعرف توافد تلاميذ جدد من خارج المدينة وإليه عزا ضعف النتائج، مشيرا إلى أنه تم العمل على تشخيص الوضعية وسيتم توفير جميع الظروف على مستوى مؤسسات الإيواء من أجل تقديم الدعم للمتمدرسين والمتمدرسات وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق النتائج المرجوة.

من جهته قال أحمد بناصر، فاعل تربوي بإقليم القنيطرة، أن الوضع المرصود بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بالقنيطرة لا يبشر بالخير، مرجعا ذلك إلى مجموعة من العوامل التي تتخبط فيها عدد من المؤسسات التربوية، على رأسها تعطيل جمعية آباء وأولياء التلاميذ بعدد من المؤسسات التعليمية، لأكثر من سبع سنوات؛ الشيء الذي ذيل الثانوية التأهيلية طه حسين بميموزة، وسط مدينة القنيطرة، مؤخرة ترتيب نتائج السنة ثانية بكالوريا 2019 على مستوى الجهة من أصل 270 مؤسسة تعليمية بسبع مديريات؛ وهي: الرباط، وسلا، تمارة، الخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والقنيطرة.

وأضاف بناصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تركيبة مجلس جمعية الآباء والتلاميذ بثانوية طه حسين تتكون من أساتذة مقربين يزاولون عملهم بالمؤسسة؛ وهو ما يعتبر "حالة التنافي"، إلى جانب الاستهتار بالهياكل الفاعلة داخل المجتمع المدرسي وإقصاء التلاميذ من حق التمثيلية فيها.

ووصف المسؤول التربوي تدبير القطاع على صعيد إقليم القنيطرة بالمطبوع بالحزبية الضيقة وبالقبلية المغرضة، مستحضرا عددا من المراسلات والشكايات التي وجهت إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤرخة في الـ 15 أكتوبر 2018.