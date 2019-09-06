عامل وزان يتفقد مشروعا لتوزيع الماء الشروب‬

هسبريس من وزان

ترأس المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، الخميس، جلسة عمل بمقر دائرة زومي، في إطار سياسة القرب التي تنتهجها السلطة الإقليمية قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب، ودراسة نسبة تقدم الأشغال والمعيقات التي تحول دون إتمام مشروع التزويد بهذه المادة الحيوية؛ فضلا عن البحث عن التدابير الواجب اتخاذها لتجاوز هذه المعيقات.

واطلع عامل إقليم وزان على نسبة تقدم الأشغال وعلى الإكراهات التي تواجه المشروع الحيوي، بحضور ممثلين عن المجلس الجماعي زومي والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء والمدير الإقليمي لنفس المكتب قطاع الكهرباء وممثل عن الشركة المكلفة المشرفة على إنجاز المشروع.

وتأتي زيارة المسؤول الإقليمي، حسب مصدر هسبريس، في إطار تتبع أشغال مشروع تزويد دواوير جماعتي زومي وبوقرة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من حقينة سد الوحدة، وإعطاء تعليماته للتسريع بوتيرة الأشغال وتوفير هذه المادة الحيوية لفائدة ساكنة الجماعتين القرويتين في الآجال المحددة.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد عاين عامل الإقليم سقاية بدوار الشهبية بجماعة بوقرة بعدما جرى ربطها بالماء الشروب، كما تفقد سير الأشغال بمحطتي الضخ رقم 8 ورقم 9 بدواري الخيص والحمرية بزومي واللتين شارفتا على الاكتمال.

وشدد عامل إقليم وزان على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والشفافية من أجل الوفاء بوعود المقدمة للمواطنين المتعطشين لهذا المشروع الكبير، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة احترام الآجال المتفق عليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب خلال آجال معقولة لإخراج المشروع إلى الوجود.