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دراسة: خدمات النظافة تجلب رضا البيضاويين

دراسة: خدمات النظافة تجلب رضا البيضاويين
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 13:45

أظهرت دراسة أجريت حول مستوى النظافة، خلال عيد الأضحى الماضي بمدينة الدار البيضاء، أن مستوى رضا الأسر البيضاوية ارتفع مقارنة مع السنة الماضية.

وقد شملت الدراسة 1300 أسرة في الدار البيضاء خلال الفترة ما بين 17 و25 غشت المنصرم، وتمثل نتائج 16 مقاطعة من خلال المقابلة الميدانية والإجابة عن أسئلة وعبر الهاتف أيضاً.

وروعيت في اختيار هذه العينة التمثيلية مجموعة من المعايير؛ من بينها الفئات السوسيومهنية، ونوع السكن، وفئات الأحياء وكثافتها، ومستويات الأنشطة الاقتصادية.

وتفيد معطيات الدراسة التي أجراها مكتب "Tracking Data" بالدار البيضاء بأن هناك تحسناً في الرضا على مستوى النظافة في العاصمة الاقتصادية بشكل كبير ما بين عيد الأضحى سنة 2018 وعيد الأضحى 2019، بحيث انتقل من 33 في المائة في يناير 2018 إلى 66 في المائة في غشت المنصرم.

وأشارت الدراسة إلى أن السكان في عدد من المقاطعات البيضاوية عبروا عن ارتياحهم لنظافة الأحياء والمدينة، بحيث بلغ مستوى رضاهم في بعض المناطق خلال عيد الأضحى الماضي معدلاً جيداً تجاوز 70 في المائة، كما بلغت معدلات الرضا عن خدمات جمع النفايات المنزلية ونظافة الفضاءات العمومية مستويات جيدة.

وتظهر الدراسة أن التحسن في مستوى الرضا ارتفع بشكل ملحوظ لدى أكثر 74 في المائة من الأسر التي شملتها الدراسة في العام الماضي، وهذا يرجع إلى "الزيادة في الموارد المادية والبشرية التي تم وضعها خلال السنة الجارية وسرعة إعادة التأهيل"، حسب الوثيقة.

كما لاحظ المواطنون الذين شملتهم الدراسة تحسناً على مستوى سرعة جمع النفايات المنزلية وخدمات تطهير أماكن جمع النفايات وغسل الشوارع والأزقة.

على مستوى المقاطعات، سجلت كل من أنفا والفداء مرس السلطان وبن مسيك ومولاي رشيد مستويات رضا جيدة بلغت على التوالي 77 في المائة، و77 في المائة، و64 في المائة، و70 في المائة. أما مقاطعات عين الشق وعين السبع والحي الحسني وسيدي برنوصي فكانت أقل مقارنة بالمقاطعات سالفة الذكر، حيث سجلت على التوالي 70 في المائة و85 في المائة و65 في المائة و54 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رحيم بدر الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:26
اغلب الإعلامين يعتبرون ان الدار البيضاء تتلخص في وسط المذينة وبعض الأحياء المجاورة كالمعاريف والوازيس وانفا ولونشون وبيلفيدير ومرس السلطان ويتجاهلون ان الدار البيضاء المتراميات الاطراف هي كذلك عين السبع البرنوسي والسباتا وبنمسيك وعين الشق والحي الحسني وسيدي معروف وعليه فأي شيء يقع في وسط المذينة ينطلي حسب فهمهم على الدار البيضاء كلها فهناك بعض الأحياء غمرتها الأوساخ والازبال ولم ترى شاحنة الأزبال منذ شهور !!
عفاكم الدار البيضاء ليس ساحة الحمام ومارشي سونطرال وبنجدية وكارتي كوتيي وشارع الزرقطوني وَعَبَد المومن و11 جانفيي
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2 - مواطن مغربي من البيضاء الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:45
أين أجريت تلك الدراسة؟!في كاليفورنيا ام بولو ام الوازيس ام البطحاء ام فيلات أنفا..
البطاين لا زالت حتى الآن مرمية ببعض الأحياء الشعبية
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3 - blabla الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:55
هل زرتم و عاينتم لا عبر الهاتف الواقع المر في بعض المناطق
(حي المسيرة.. البركة الفلاح مولاي رشيد وووو....)يندى لها الجبين الأزبال بالأطنان لاحول ولاقوة إلا بالله.
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