عطب تقني يربك سير "الترام" بين الرباط وسلا

هسبريس من الرباط

وجد مئات المسافرين من مستقلي الترامواي الرابط بين مدينتي الرباط وسلا، صباح الجمعة، أنفسهم مضطرين إلى إكمال مسارهم مشيا على الأقدام، أو عبر سيارات الأجرة الصغيرة، نظرا لعطب تقني أربك حركة سير "الترام".

ومنذ صباح اليوم تتوقف عربات "الترام" القادمة من مدينة سلا والمتوجهة إلى مدينة العرفان، عند محطة الرباط المدينة، بينما تتوقف العربات القادمة في الاتجاه المعاكس في محطة المكتبة الوطنية.

ويعود سبب ارتباك حركة سير الترامواي، حسب الإعلام الذي يبث عبر مكبرات الصوت في مختلف المحطات، إلى عطب تقني على مستوى الخط الأول، حيث توقفت إحدى العربات عند باب الرواح.

واضطر الركاب القاصدون حي أكدال ومدينة العرفان إلى النزول في محطة الرباط المدينة، والتوجه نحو محطة المكتبة الوطنية، حيث يتم الانتظار لمدة زمنية تزيد على نصف ساعة من الزمن، قبل قدوم "الترام" الذي سيوصلهم إلى وجهتهم؛ في حين فضّل بعضهم إكمال مسارهم على الأقدام أو الاستعانة بسيارات الأجرة، بسبب تأخر "الترام".