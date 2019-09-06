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كُتّاب وآراء
اتفاقية توأمة تجمع مدينتي السمارة وبازاس الفرنسية
جرى، الأربعاء، التوقيع على مشروع اتفاقية توأمة بين مدينة بازاس الفرنسية، التابعة لمنطقة لا جيروند، ومدينة السمارة.
ويهدف مشروع الاتفاقية، التي وقعها كل من محمد الجماني رئيس جماعة السمارة وبيرنار بوسي عمدة بازاس، إلى تعزيز أواصر التعاون بين المدينتين وتبادل التجارب في مجال تدبير الشأن المحلي ومشاريع التنمية وإمكانية استفادة الجماعة الترابية السمارة من مختلف البرامج والمخططات التنموية بفرنسا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
توقيع الاتفاقية عرف حضور القنصل العام المغربي بمدينة بوردو زهير جبرائيلي، وعدد من المسؤولين المحليين والأطر الإدارية بمدينة بازاس، حيث تم تبادل الهدايا والتذكارات بين الطرفين. كما قام الوفد بزيارة ميدانية لحظيرة نموذجية لتسمين الأبقار، إضافة إلى الثانوية الفلاحية الموجودة بالمدينة.
يذكر أن وفد مدينة السمارة كان قد حل بمدينة بوردو يوم الأحد الماضي، حيث عقد في اليوم الموالي مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من المسؤولين الفرنسيين بحضور سفير المملكة بفرنسا شكيب بن موسى.