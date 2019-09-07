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الرئيسية | جهات | انطلاق مشروع ترميم وتهيئة قصبة بولعوان التاريخية

انطلاق مشروع ترميم وتهيئة قصبة بولعوان التاريخية

انطلاق مشروع ترميم وتهيئة قصبة بولعوان التاريخية
هسبريس من الرباط
السبت 07 شتنبر 2019 - 10:40

تم إعطاء انطلاقة الشطر الأول من المشروع الخاص بترميم وتهيئة قصبة بولعوان التاريخية المتواجدة بمنطقة بولعوان التابعة لإقليم الجديدة، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 11 مليون درهم.

وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، أن هذا المشروع، الذي أعطى انطلاقته وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يشمل التدخلات الأولية المستعجلة لترميم الأسوار، وممرات الحراسة، وكذا عملية ترميم وإعادة إحياء المسجد المشيد بها، وفقا لضوابط تقنية ومنهجية خاصة تتناسب مع طبيعة القصبات والمآثر التاريخية، فضلا عن إطلاق الاستشارة الجيوتقنية والهندسية المتعلقة بالموقع.

ونقل المصدر ذاته عن السيد الأعرج أن هذا الورش سيشمل كذلك توفير علامات التشوير الخاصة بالقصبة بدءا من المدار الحضري لمدينة الجديدة، لتسهيل الولوج إليها، كما سيتم تأهيل المحيط العام، في أفق إنشاء مشاريع استثمارية سياحية وبيئية وعلمية، من شأنها المساهمة في التنمية المحلية والمستدامة بالمنطقة، وجعل القصبة متحفا مفتوحا ونقطة جذب للزوار المغاربة والأجانب.

كما أكد الوزير على ضرورة تنمية البحث الأثري بالقصبة، لاسيما الحفريات الأثرية التي من شأنها إبراز مدى أهميتها التاريخية، وكذا جمالية معمارها وأصالته، باعتبارها معلمة تاريخية وثقافية، تؤرخ لجزء هام من الذاكرة الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) الهادفة إلى صيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي بكافة جهات المملكة حتى يقوم بدوره كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

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