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نقابيون ينتقدون النموذج التكويني للتوظيف بالتعاقد

نقابيون ينتقدون النموذج التكويني للتوظيف بالتعاقد
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 15:38

أفاد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة بأن النموذج التكويني المقدم في إطار التوظيف بالتعاقد أثبت فشله؛ "بالنظر إلى زمن التكوين والمحتوى المجسد في العدد المبالغ فيه من المجزوءات والصعوبات التنظيمية والتواصلية التي يعرفها إنجاز التداريب الميدانية ومشاريع نهاية التكوين".

وشدّد المكتب، في بلاغ صادر عن جمعه العام المنعقد الأربعاء، على ضرورة القيام بتقييم لمسلك أطر الإدارة التربوية سواء على مستوى مواصفات الدخول أو نظام التكوين، لافتا الانتباه إلى "غياب حكامة رشيدة للمراكز الجهوية نتيجة تهميش مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز والعمل مقابل ذلك بقرارات ومذكرات مرتجلة بل متناقضة أحيانا".

كما انتقد البلاغ عدم مواكبة إرساء المراكز الجهوية، بتوفير البنايات والتجهيزات والوسائل المادية اللازمة؛ وهو "ما يجعل العديد من فضاءاتها غير لائقة تماما للتكوين ، وبعض آخر تنتهك حرمته بأشكال غريبة عن منطق المرفق العمومي"، إضافة إلى "التماطل في الاستجابة للملف المطلبي للمراكز في شقيه الاعتباري والمادي".

كما دعا المكتب، في الأخير، إلى الاستعداد للدخول في أشكال احتجاجية تصاعدية "في حالة عدم التعاطي الجدي مع القضايا المطلبية الجهوية والوطنية، مع تفويض المكتب المحلي تدبير هذه المحطات وتقييمها لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ahmed ommiy الجمعة 06 شتنبر 2019 - 16:09
عندي سؤال لكل من يهمه الامر، لماذا ليست هناك دورات تكوين للمعلمين الجدد والقدامى؟ نحن نتكلم عن 5 او8 ساعات اسبوعيا للجدد، دورات موسمية لكل المعلمين والأساتذة، ونحن نعرف جيداً أن الدراسة دائما في تطور، وكذلك رجال التعليم جد مهتمين,,، يكفي برمجة هذه الدورات ولو مساءا كما هو متداول في الدول المتقدمة.
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