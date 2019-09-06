نقابيون ينتقدون النموذج التكويني للتوظيف بالتعاقد

هسبريس من الرباط

أفاد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة بأن النموذج التكويني المقدم في إطار التوظيف بالتعاقد أثبت فشله؛ "بالنظر إلى زمن التكوين والمحتوى المجسد في العدد المبالغ فيه من المجزوءات والصعوبات التنظيمية والتواصلية التي يعرفها إنجاز التداريب الميدانية ومشاريع نهاية التكوين".

وشدّد المكتب، في بلاغ صادر عن جمعه العام المنعقد الأربعاء، على ضرورة القيام بتقييم لمسلك أطر الإدارة التربوية سواء على مستوى مواصفات الدخول أو نظام التكوين، لافتا الانتباه إلى "غياب حكامة رشيدة للمراكز الجهوية نتيجة تهميش مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز والعمل مقابل ذلك بقرارات ومذكرات مرتجلة بل متناقضة أحيانا".

كما انتقد البلاغ عدم مواكبة إرساء المراكز الجهوية، بتوفير البنايات والتجهيزات والوسائل المادية اللازمة؛ وهو "ما يجعل العديد من فضاءاتها غير لائقة تماما للتكوين ، وبعض آخر تنتهك حرمته بأشكال غريبة عن منطق المرفق العمومي"، إضافة إلى "التماطل في الاستجابة للملف المطلبي للمراكز في شقيه الاعتباري والمادي".

كما دعا المكتب، في الأخير، إلى الاستعداد للدخول في أشكال احتجاجية تصاعدية "في حالة عدم التعاطي الجدي مع القضايا المطلبية الجهوية والوطنية، مع تفويض المكتب المحلي تدبير هذه المحطات وتقييمها لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها".