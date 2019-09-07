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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 07 شتنبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب عند الصباح والليل، وفوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

وستظهر خلايا غير مستقرة محملة بزخات رعدية محليا قوية فوق مرتفعات الأطلس، وسهولها الغربية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، والسايس، والريف والساحل المتوسطي.

وستهطل أمطار ضعيفة متفرقة في بعض الأحيان بالسهول المحيطية والسواحل الوسطي، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة من القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي، وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة فستنخفض خلال النهار.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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