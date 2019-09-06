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الباشا يدشن السنة الجامعية بكلية الحقوق أكدال

الباشا يدشن السنة الجامعية بكلية الحقوق أكدال
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 19:30

أعطى فريد الباشا، عميد كلية الحقوق أكدال، انطلاقة السنة الدراسية بالكلية بحضور رئيس جامعة محمد الخامس وأساتذة بصموا مسار المؤسسة التعليمية العريقة، وعدد من الشخصيات.

وقال الباشا في كلمة بالمناسبة: "يأتي الدخول الجامعي الجديد في ظرفية معقدة ومليئة بالتطورات، خاصة بعد التوجهات الجديدة الكبرى لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن يبقى التفاؤل والفكر الإصلاحي الإيجابي والتعاون مع جميع الشركاء".

كما أكد على ضرورة إيلاء عناية خاصة بالطلبة المعتقلين وتمكينهم من الدراسة واستكمال تعليمهم العالي في ظروف طبيعية، وأعطى تعليماته بفتح مكتب لاستقبال وتوجيه الطلبة طيلة السنة الجامعية.

وقام العميد بعرض الهندسة الإدارية والييداغوجية الجديدة للمؤسسة، داعيا الجميع إلى احترام مبدأ الحرية والمسؤولية.

وتميز الحدث بحضور طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين أنهوا مسارهم الدراسي بالكلية، حيث تم تكريمهم وتشجيعهم على مزيد من البذل في المستقبل من أجل تحصيل العلم والمعرفة والعيش الكريم، كما تم تكريم شخصيات وقامات علمية أعطت الكثير للمؤسسة وللوطن من خلال البحث العلمي والأكاديمي، التي تقاسمت تجربتها العلمية والشخصية مع الطلبة الجدد.

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