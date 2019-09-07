أسعار بطائق النقل تغضب طلبة جامعيين بأسفي

إبراهيم مغراوي

مع كل دخول مدرسي تفتح شركات النقل الحضري بجهة مراكش أسفي أبوابها للطلبة الجامعيين، من أجل الحصول على بطائق الانخراط التي ستمكنهم من استعمال مركباتها للوصول إلى المؤسسات الجامعية.

شركة النقل الحضري بمدينة آسفي، التي فتحت مكاتبها للطلبة للحصول على بطاقة الاشتراك، فرضت على هذه الفئة من زبنائها أداء مبلغ 130 درهما؛ وهو ما يتنافى مع كناش التحملات الموقع بين هذه المقاولة الإسبانية والمجلس الجماعي.

هسبريس اتصلت بمجموعة من الطلبة، الذين أجمعوا على أن مركبات هذه الشركة توفر الراحة لزبنائها مقارنة مع المركبات التي كان تديرها جماعة أسفي؛ لكن فرض هذا المبلغ سيثقل كاهل هذه الفئة، التي لا حول ولا قوة لها، مطالبين بالتراجع عن ذلك القرار، على حد تصريحات متطابقة استقاها الموقع الإخباري.

وتجاوبا مع مطالب الطلبة، وجّه رئيس المجلس الجماعي رسالة إلى إدارة شركة النقل الحضري، ينبهها إلى أن ما أقدمت عليه يعتبر خرقا لمقتضيات كناش التحملات والعقد المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة آسفي.

وزادت المراسلة: "يؤسفني أن أخبركم بأنه بلغ إلى علمي بأن الشركة تعمل على استخلاص مبلغ 130 درهما من كل طالب من أجل إعداد بطاقة الاشتراك؛ وذلك في خرق سافر لمقتضيات كناش التحملات، والاتفاقية المبرمة بين الجماعة والشركة، فيما يخص بطاقات الاشتراكات، المتعلقة بالطلبة والموظفين على حد سواء"، بتعبير.

ويضيف عبد الجليل لبداوي، رئيس جماعة أسفي، في الوثيقة التي توصلت بها هسبريس: "أطلب منكم التوقف الفوري عن استخلاص هذه المبالغ غير القانونية، ثم إرجاع ما تم استخلاصه إلى أصحابه تحت طائلة تطبيق الجزاءات القانونية الجاري بها العمل".

وللوقوف على حيثيات هذا القرار الذي أقدمت عليه شركة النقل الحضري، أوضح مصدر مسؤول بإدارتها بمدينة أسفي لهسبريس "أن مديرها بعاصمة عبدة يوجد بين المطرقة والسندان"، مضيفا أن "المعني بالأمر غير مسؤول عن ذلك؛ لأنه ينفذ تعليمات الإدارة المركزية لشركة عالمية، لا أقل ولا أكثر"، حسب تعبيره.

وأورد هذا المصدر، الذي طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته، "أن المدير المذكور قام بمراسلة الإدارة العامة المركزية، بخصوص موضوع رسالة رئيس المجلس الجماعي عبد الجليل لبداوي، وينتظر أن يتوصل بتعليمات جديدة تنسخ القديمة، وحينها سيعمل على تطبقيها حرفيا".