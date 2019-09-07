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عامل ورزازات يوصي بسلامة التلاميذ من الفيضانات

عامل ورزازات يوصي بسلامة التلاميذ من الفيضانات
محمد ايت حساين
السبت 07 شتنبر 2019 - 06:30

ارتباطا بالظرفية المناخية الاستثنائية التي تشهدها مناطق عديدة من المغرب، ضمنها إقليم ورزازات، ترأس عبد الرزاق المنصوري، عامل الإقليم سالف الذكر، الجمعة، اجتماعا للجنة الإقليمية لليقظة، لتقييم التدخلات خلال الفترة الحالية التي تشهد فيضانات غير مسبوقة، في سبيل تعزيز منظومة التدخلات من أجل إرجاع الحالات إلى ما كانت عليه.

وجرى خلال هذا الاجتماع وضع منظومة إضافية لمواكبة الدخول الجامعي والمدرسي بإقليم ورزازات، للحفاظ على سلامة الطلبة والتلاميذ والأساتذة من خطر الفيضانات.

كما كان الاجتماع، الذي حضرته المصالح الأمنية والسلطات المحلية ومديرو المصالح الإدارية واللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية، مناسبة لجرد ترسانة من الإجراءات الضرورية.

المسؤول الأول على إقليم ورزازات دعا جميع المسؤولين المعنيين، في هذا الاجتماع، إلى مواكبة المواطنين والوقوف بجانبهم وإخبارهم وتحسيسهم بالفيضانات، وكذا الاستمرار في الحضور الميداني بقرب من الساكنة ومساعدتها.

كما طالب عامل إقليم ورزازات المصالح الأمنية والسلطات المحلية ومديري المصالح الإدارية واللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية بالسرعة في التدخلات والاستباقية وتعبئة كل الوسائل المتاحة وتحسيس رؤساء جمعيات النقل المدرسي والسائقين على عدم المخاطرة وتفادي التهور، مشددا على ضرورة اعتماد السرعة في إصلاح الأعطاب؛ لتفادي انقطاع الكهرباء والماء وشبكة الهاتف والأنترنيت.

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