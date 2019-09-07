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النقل المدرسي بتاونات يتعزز بعشرين حافلة جديدة

النقل المدرسي بتاونات يتعزز بعشرين حافلة جديدة
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 07 شتنبر 2019 - 02:18

تعززت حظيرة النقل المدرسي بإقليم تاونات، الجمعة، بـ20 حافلة جديدة، والتي جرى اقتناؤها لفائدة عدد من الجماعات الترابية بالإقليم ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لتاونات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8 ملايين درهم.

وأشرف سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات، على تسليم مفاتيح هذه الحافلات لرؤساء الجماعات المستهدفة، والتي جرى اقتناء 14 حافلة منها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 ملايين درهم؛ فيما الحافلات الست المتبقية جرى اقتناها المجلس الإقليمي لتاونات، بتكلفة إجمالية تقدر بمليوني درهم..

ويندرج توفير هذه الحافلات، التي سيستفيد منها حوالي 2000 تلميذ وتلميذة، وفق ما أوردته عمالة تاونات، في إطار الجهود المبذولة من لدن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لدعم قطاع التربية الوطنية والحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، ولا سيما في صفوف الفتاة القروية، وتقريب المدرسة من التلميذ، وتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه دور الطالب والطالبة.

وتنضاف هذه الحافلات، وفق المصدر ذاته، إلى 26 حافلة أخرى للنقل المدرسي جرى تسليمها مؤخرا بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش، ليبلغ العدد الموزع برسم الموسم الدراسي الحالي 46 حافلة للنقل المدرسي، ستساهم في التخفيف من معاناة تنقل تلاميذ العالم القروي الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات التعليمية، يوضح مصدر هسبريس.

وأشارت عمالة تاونات إلى أنه جرى، إلى حد الآن، اقتناء ما مجموعه 156 حافلة للنقل المدرسي في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 65.5 مليون درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 46 مليون درهم.

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