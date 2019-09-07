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كُتّاب وآراء
وضعية كارثية تهدد وحدة مدرسية بضواحي تنغير
تحوّلت وحدة مدرسية تقع بدوار تستفيت، بجماعة واكليم التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير، إلى شبه بناية مهجورة؛ فنوافذها لم تعد صالحة ويدخلها الريح من كل جهة، أن سقفها تتقطر منه مياه الأمطار، ما بات يهدد حياة التلاميذ المقبلين على ولوج هذه البناية.
وعبّرت ساكنة الدوار المذكور، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن استيائها للوضعية الكارثية لهذه الوحدة الدراسية، التي تحولت إلى أطلال ولم تعد تشبه مؤسسة تعليمية عمومية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الوحدة ذاتها تعود إلى عقود من الزمن وهي من البناء المفكك.
كريم حدوش، من الساكنة المحلية المتضررة من الوضعية الحالية لهذه المؤسسة، أكد سقف هذه الأخيرة تتقطر منه مياه الأمطار، والمياه رسمت خرائط على السقف والجدران، مشيرا إلى أن النوافذ والأبواب مكسرة وأجزاء من السقف متطايرة، مشددا على أن الوضعية الحالية تستوجب تدخل الوزارة المعنية لمعاقبة المتهاونين، وفق تعبيره.
وطالب المتحدث ذاته، ضمن تصريحه لهسبريس، عامل الإقليم بإيفاد لجنة إقليمية للوقوف على ما وصفه بالحالة الكارثية للمؤسسة ذاتها، مشيرا إلى أنها باتت منسية وتساهم بنيتها التحتية المهترئة في الهدر المدرسي، كما شدد على أن الوحدة المدرسية ذاتها لم تعد صالحة لاستقبال التلاميذ كونها مهددة بالسقوط في أية لحظة، وفق تعبيره.
وتعليقا على الموضوع، قال زايد بن يدير، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير، في تصريح مقتضب لهسبريس، إن أشغال تعويض الحجرات الثلاث بالوحدة المدرسية المعنية قد بدأت منذ مدة بالمؤسسة، أي برسم السنة المالية لـ2018؛ وذلك تفعيلا لبرنامج تعويض المفكك على صعيد الإقليم كله.