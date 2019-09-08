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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 08 شتنبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عموما بتساقط أمطار مرفوقة بزخات رعدية قوية ابتداء من الصباح، وستكون مصحوبة كذلك ببرد وهبات رياح قوية محتملة فوق كل من سواحل البحر الأبيض المتوسط والريف ومرتفعات الأطلس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية و السايس، وقد تصل حتى السفوح الجنوبية الشرقية.

فيما ستنزل قطرات مطرية متفرقة أحيانا مع احتمال بروز الرعد على السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبات رياح قوية نوعا ما في بعض الأحيان فوق الساحل المتوسطي ومنطقة طنجة.

وستكون الرياح معتدلة إلى ضعيفة، ومن الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بأقصى كل من الجنوب و الجنوب الشرقي. وما بين 17 و22 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 13 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس, وما بين 22 و29 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى، وما بين 29 و34 درجة بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وما بين 35 و40 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الموسطية وبمنطقة البوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية، وهائجا ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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