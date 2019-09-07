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الرئيسية | جهات | تحذير من تساقطات عاصفية تضرب جهات بالمغرب

تحذير من تساقطات عاصفية تضرب جهات بالمغرب

تحذير من تساقطات عاصفية تضرب جهات بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 07 شتنبر 2019 - 14:05

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرَد، من المستوى البرتقالي، اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت في نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال، وبني ملال وبولمان وشفشاون وشيشاوة، والحاجب وقلعة السراغنة والرشيدية.

كما تهم الزخات كلا من أقاليم فاس وفجيج والفقيه بنصالح وجرسيف، وإفران والخميسات وخنيفرة، وخريبكة ومراكش ومكناس، وميدلت ومولاي يعقوب وورزازات، إضافة إلى وزان والرحامنة وصفرو، وسطات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وتاونات وتازة وتنغير.

ووفقا للنشرة نفسها فإن زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبرد، من المستوى الأحمر، ستهم أقاليم الحسيمة وشفشاون والدريوش، والناظور وتطوان، يوم غد الأحد من منتصف الليل إلى غاية السادسة مساء.

كما ستهم زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبرد، من المستوى البرتقالي، كلا من أقاليم بركان وبولمان والفحص-أنجرة، وجرسيف وجرادة والمضيق-الفنيدق، ووزان ووجدة-أنكاد، وتاونات وتاوريرت وتازة.

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