تكوين يتيح تحسين الدخل عند الشباب في خنيفرة

محمد ايت حساين من تنغير

استفاد عدد من الشباب من دورة تكوينية في موضوع "تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب"، نظمتها بضواحي مدينة خنيفرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة خنيفرة، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ووكالة التعاون الألماني.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي أشرف عليها مؤطرون متخصصون في مجال تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب من وكالة التعاون الألماني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخنيفرة، بتنسيق مع المبدرة الوطنية للتنمية البشرية، (تهدف) إلى تكوين فريق من المهنيين المتخصصين في التوجيه والاستماع، لكسب خبرة في مواكبة الشباب خلال مسار إعداد مشاريعهم المهنية التي سيقدمونها في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وسيتم استقبال الشباب حاملي المشاريع من طرف متخصصين استفادوا من هذه الدورة التكوينية، من أجل توجيههم نحو فرص التكوين الملائمة والمستجيبة لطموحاتهم ومشاريعهم المعنية، ومواكبة مشاريعهم من خلال تنظيم ورشات عمل للمساعدة على الولوج إلى فرص الشغل، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

إلهام العرباوي، مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بإقليم خنيفرة، أوضحت أن منصة التوجيه المهني هذه التي تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ووكالة التعاون الألماني، سيتم إحداثها في ثلاث دوائر بإقليم خنيفرة، مشيرة إلى أن "كل منصة ستتوفر على موجهين ومؤطرين لشباب تلك المناطق من أجل مواكبتهم، سواء من خلال خلق المشاريع الخاصة بهم أو في إطار الادماج الاقتصادي".

وأضافت المسؤولة الإقليمية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن هذه المنصات "ستمكن الشباب من تجاوز مجموعة من الإكراهات التي كانوا يواجهونها في وقت سابق، خصوصا في ما يتعلق بمشاريعهم الخاصة، أو في الإدماج الاقتصادي"، مشيرة إلى أن المؤسسات المؤطرة لهذه الدورة التكوينية "تطمح من خلالها إلى دعم الشباب عبر تمكينهم من الأدوات الضرورية للولوج إلى سوق الشغل، وذلك عبر مواكبة فعالة وتقوية قدراتهم، وتخصيص جلسات للتنمية الذاتية، والعمل الموجه في تقنيات البحث عن العمل".