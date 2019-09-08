حركة المرور تدب في محاور طرقية بإقليم تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير أن الطريق الوطنية رقم 12، الرابطة بين تنغير وإملشيل عبر أيت هاني، مفتوحة أمام حركة السير، بعد إزاحة الأوحال والأتربة وكذا مخلفات السيول القوية التي عرفتها المنطقة الليلة الماضية.

وكشف محمد حكمي، المدير الإقليمي للوزارة ذاتها، أن مصالح المديرية، وفور إشعارها بالنقط التي عرفت انقطاعات بسبب السيول، باشرت بصفة استعجالية تدخلاتها منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وذلك بعد انخفاض منسوب المياه، موضحا أن هذه التدخلات كانت من أجل إعادة حركة السير إلى طبيعتها بشكل استعجالي، وكذلك إصلاح المقاطع المتضررة.

وأشار المسؤول الإقليمي ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن التدخلات التي قامت بها مصالح المديرية تمت بصفة فورية وكانت ناجعة، إذ استطاعت إرجاع حركة السير إلى شكلها الطبيعي، عبر تسخير عدد من الآليات المتوفرة، لافتا إلى أن الأشغال مازالت متواصلة لإزالة الأتربة والأوحال وتوسيع المحاور المتضررة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن المحاور المتضررة والمقطوعة بالطريق الجهوية الرابطة بين بومالن دادس وأمسمرير تم إصلاحها وفتحت أمام حركة السير، موضحا أن الأشغال ستستمر طيلة هذه الأيام بجميع المحاور الطرقية.

وذكر حكمي أن حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، واكب بشكل مباشر منذ الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء أشغال فتح المقاطع المتضررة بالطريق الوطنية رقم 12، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته للاستمرار في الأشغال إلى حين إرجاع الحالة إلى طبيعتها، كما قام بتخصيص آليات إضافية من أجل الإسراع في إعادة الحركة إلى المحاور المتضررة.