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الرئيسية | جهات | سيارات تُعزّز أسطول النقل المدرسي بـ"تين حافي"

سيارات تُعزّز أسطول النقل المدرسي بـ"تين حافي"

سيارات تُعزّز أسطول النقل المدرسي بـ"تين حافي"
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 08 شتنبر 2019 - 03:34

في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي بالجماعة الترابية لآيت اعميرة، وعلى غرار باقي مناطق إقليم اشتوكة آيت باها، تعزّز أسطول النقل المدرسي بهذه الجماعة بسيارتيْن جديدتيْن، استفادت منهما جمعية "النور" للتنمية وجمعية "النصر" بكل من دوار "تين حافي" ودوار "الزْمْل"، وذلك تنزيلا لاتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي، واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وجماعة آيت اعميرة.

محمد أنضريف، رئيس جمعية النور للتنمية بدوار "تين حافي"، قال في تصريح لهسبريس إن "الهدف من هذه المبادرة يكمن في المساهمة في توفير وسائل نقل جيدة بغرض الحد من الهدر المدرسي، وسدّ الحاجيات المسجلة في هذا الإطار، فضلا عن ضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، وتوفير الظروف المناسبة للتحصيل الدراسي بمنطقتنا".

وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن "تعزيز أسطول النقل المدرسي بهذه المنطقة القروية كفيل بالمساهمة في الحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي، وتوفير ظروف مناسبة لتنقل بناتنا وأبنائنا صوب مختلف المؤسسات التعليمية البعيدة عن مقرات سكناهم، لا سيما مؤسسات الثانوي الإعدادي والتأهيلي، كما أن من شأن هذه المبادرة دعم جهود كافة المتدخّلين لتحصين المكتسبات المحقّقة في مجال التمدرس بالوسط القروي".

وأضاف المتحدّث أن "حفلا نُظم اليوم بدوار تين حافي، حضرته أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المستهدفين بهذه المبادرة، إلى جانب السلطات المحلية والمنتخبة وهيئات المجتمع المدني، وذلك من أجل التعبير عن الفرح والاعتزاز بالدينامية التي يشهدها العمل الجمعوي بالمنطقة، بتنسيق وتعاون مع مختلف الشركاء محليا وإقليميا وجهويا".

وعبر رئيس جمعية النور للتنمية بدوار "تين حافي" عن "رغبة أكيدة في جلب مزيد من سيارات النقل المدرسي، اعتبارا لكون المنطقة تشهد طلبا متزايدا على هذه الخدمة".

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