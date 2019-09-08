حركة السير تعود إلى طريق إقليمية في شيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أعادت اللجنة الإقليمية بإقليم شيشاوة، مساء أمس السبت، فتح المقطع الطرقي الرابط بين هذه المنطقة وإقليم تارودانت، بعدما غمرت السيول الطريق الإقليمية رقم 2040.

وجاء هذا التدخل على "إثر تهاطل الأمطار والعواصف الرعدية، ما أدى إلى انقطاع حركة المرور على مستوى دوار تمسولت بالطريق الإقليمية 2040، الرابطة بين جماعة تمزكدوين وأيت حدو يوسف"، يقول مصطفى تافسوت، المندوب الإقليمي للتجهيز، في تصريح لهسبريس.

وأبرز المسؤول ذاته أن "حركة هذه الطريق توقفت على الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، بسبب حمولة شعاب على مستوى دوار تمسولت بجماعة تمزكدوين، ما دفع لجنة اليقظة برئاسة بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، إلى الانتقال إلى عين المكان لمعاينة المقطع الذي دمرته الصخور التي جرفتها التساقطات المطرية العاصفية".

وأضاف تافسوت قائلا: "لقد قامت اللجنة التي تتكون من القسم التقني للعمالة، وأطر وزارة التجهيز والدرك الملكي، ومصالح جماعة تمزكدوين، بالعمل على فتح الطريق التي تمر عبر جماعتين تابعتين لإقليم تارودانت (امين الميس وتالمكانت)".

وأورد المندوب الإقليمي أنه من أجل فك العزلة عن الدواوير التي توجد على مستوى الطريق المذكورة، "قامت لجنة اليقظة بتسخير آليات التجهيز والتشوير الطرقي، ما أدى إلى فتح الطريق على الساعة السابعة مساء".

وبينما كانت السلطة المحلية، ومصالح جماعة تمزكدوين، والمديرية الإقليمية للتجهيز، تعمل على إزالة الأوحال باستعمال آلة "niveleuse" لتسوية الطريق وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بعد انخفاض مستوى المياه، كانت عناصر الدرك الملكي تقوم بتوجيه مستعملي الطريق، وفق إفادة المتحدث ذاته.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أعلنت أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد، من المستوى البرتقالي، اليوم السبت، من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل، بعدد من أقاليم المغرب، منها شيشاوة، والحوز، وقلعة السراغنة، والرحامنة.