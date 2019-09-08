عدة محاور طرقية تستعيد الحياة في إقليم ميدلت

محمد ايت حساين من تنغير

بعد التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدها إقليم ميدلت في الأيام الأخيرة، والتي تسببت في تضرر البنية التحتية الطرقية نتيجة السيول الجارفة التي تسبب فيها ارتفاع منسوب مياه الأودية، كشف مصدر مسؤول بالإقليم ذاته أن العشرات من المحاور الطرقية فتحت أمام حركة المرور.

وقال المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "السلطات الإقليمية والمحلية، وباقي الشركاء، قاموا بتعبئة عدة آليات وموارد بشرية، وتم فتح مجموعة من المحاور الطرقية التي تشهد حركة كبيرة"، مشيرا إلى أن "عامل إقليم ميدلت دعا جميع المتدخلين إلى ضرورة الإسراع في فتح الطرق المقطوعة، والتواجد الدائم والمستمر إلى جانب المواطنين وتقديم المساعدة لهم".

ومن الطرق التي فتحت أمام حركة المرور بعد تضررها بسبب الفيضانات، وفق المصدر ذاته، الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى دوار ايت خرو بجماعة النزلة "شعبة بوبزكزاون"، والطريق الجهوية 706 الرابطة بين الريش وجماعة بوزمو بدائرة إملشيل على مستوى دوار تماكورت جماعة امزبزل "واد تماكورت"، وبالمكان المسمى "اقا نيكلي" بجماعة اموكر "واد اوتربات"، ودوار تابريجات جماعة اوتربات "واد اوتربات".

وبالإضافة إلى ذلك، تم فتح الطريق الجهوية 317 الرابطة بين إملشيل والقصيبة (إقليم بني ملال) التي كانت مقطوعة على مستوى مدخل إملشيل بسبب فيضان شعبة تينكاكو، والطريق الجهوية رقم 703 الرابطة بين جماعة بوزمو وأيت هاني (إقليم تنغير) التي كانت مقطوعة على مستوى دوار أكدال بسبب فيضان الشعبة التي تمر بالدوار، والطريق الجهوية 708 الرابطة بين جماعة كرس تعلالين وجماعة كرامة التي كانت بدورها مقطوعة على مستوى مدخل مركز كرامة بسبب فيضان وادي كير.

وذكر المتحدث أنه تم أيضا فتح الطريق الإقليمية رقم 7319 الرابطة بين جماعة بومية وجماعة إملشيل عبر جماعات تونفيت، اكديم، وأنمري، التي كانت مقطوعة على مستوى دوار تاغشت بجماعة تونفيت بسبب فيضان واد تاغشت، وعلى مستوى دوار ايت بوعربي بجماعة اكديم بسبب فيضان واد ايت بوعربي، وعلى مستوى دوار تاكوديت جماعة اكديم بسبب فيضان واد تاكوديت.