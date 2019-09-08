زخات رعدية وبرَد ابتداء من اليوم الأحد بأقاليم البلاد

هسبريس من الرباط

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرَد، من المستوى الأحمر، اليوم الأحد بعدد من أقاليم المملكة. وأن هذه الزخات يمكن أن تكون مصحوبة برياح عاصفية ورعدية.

وأعلنت في نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية ستهم، من منتصف النهار إلى السادسة مساء، أقاليم الحسيمة والدريوش والناظور، وبركان وبولمان وشفشاون، وجرسيف وجرادة ووزان، ووجدة وصفرو وتاونات، وتاوريرت وتازة وتطوان.

المديرية شددت أيضا على أن زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبرَد، من المستوى البرتقالي، ستهم، من الساعة العاشرة ليلا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الاثنين، أقاليم بركان وجرسيف وجرادة ووجدة وتاوريرت، ومن الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد إلى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين إقليمي الدريوش والناظور.