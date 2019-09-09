هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عموما بتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالسواحل الأطلسية ومصحوبة بكتل ضبابية محلية، فيما ستنزل أمطار أو زخات رعدية خصوصا خلال الصباح شرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والريف.

كما ستتكون سحب رعدية، خلال الزوال والليل، فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسهولهما الغربية، ومن المحتمل سهولهما الشرقية، مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية، مع صعود سحب ركامية بأقصى جنوب المملكة، مع قطرات مطرية أو زخات رعدية.

عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، وستكون الرياح معتدلة من الشمال على العموم بالمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 16 و22 درجة شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية، وما بين 27 و33 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وما بين 30 و36 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 34 و40 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طنجة والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.