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كُتّاب وآراء
نقابة: مشاكل تواجه الدخول المدرسي بإقليم تزنيت
تطرَّقت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التَّوجه الديمقراطي FNE فرع تزنيت إلى مجموعة من المشاكل المتعلقة بالدخول المدرسي الجديد 2019/2020 في بلاغ أصدرته عقب اللقاء الذي جمعها بالشغيلية التعليمية العاملة بالإقليم.
ودعت النقابة إلى إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية والنقص الذي تعاني منه بعض التخصصات والتعيينات الجديدة والعيوب التي شابت عمليات تدبير الفائض والخصاص على مستوى مديرية تزنيت، مطالبة بضرورة إجراء حركة محلية منصفة لضحايا حركة حصاد.
وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغها الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، إلى "النقص الذي تعرفه البنايات والتجهيزات والسكنيات ورداءة جودتها وما يشكله من تهديد مباشر لسلامة الأساتذة والمتعلمين، فضلا عن عدم استكمال أشغال بنايات أخرى وتسليمها من طرف المقاولات المكلفة".
وندَّدت الهيئة النقابية ذاتها بالغياب التام لبعض المقررات وغلاء أسعارها، وإلغاء حصص الجمعيات الرياضية والتفويج في المواد العلمية، إضافة إلى تقليص حصص التواصل بالفرنسية الخاصة بمستوى الباكالوريا خيار فرنسية، مؤكدة على وجوب تأسيس مؤسسات للتفتح الفني، والعمل على تقييم جِدِّي لتجربة المدارس الجماعاتية بالإقليم، ومهزلة تجميع تلاميذ الابتدائي والإعدادي والتأهيلي في مؤسسة واحدة.
كما قرَّرت النقابة نفسها إثارة مجموعة من القضايا التربوية الأخرى أمام المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، مع إشراك جميع الفعاليات المتداخلة من جمعيات الآباء والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة.