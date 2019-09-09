حملة طبية مجانية تشمل مئات المستفيدين في تزنيت‬

مصطفى البكار

نظّمت المندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت، بدعم من اللجنة الجهوية للتنمية البشرية وعمالة تزنيت والمجلس الإقليمي، وبشراكة مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن، حملة طبية مجانية بالمركز الاستشفائي الحسن الأول ومستشفى حمان الفطواكي والمركز المرجعي للصحة الإنجابية، استفاد منها 1318 شخصا ينتمون إلى مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم.

وشملت الحملة الطبية، تخصصات طب وجراحة العيون، وطب القلب والشرايين والغدد والسكري، وطب النساء والتوليد والجراحة العامة، إضافة إلى حصص توعوية موازية في مواضيع صحية متعلقة بالتدابير الوقائية من الأمراض المزمنة والرضاعة الطبيعية ومراقبة فترات الحمل والتغذية السليمة.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتزنيت فقد عرف النشاط الصحي تقديم 3224 خدمة طبية، من بينها 1636 فحصا و1437 من التحليلات والكشوفات، و151 عملية جراحية همت إزالة الجلالة والفتق والمرارة، وعمليات جراحية مستعجلة أجريت بقسم التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول.

وعلاوة على هذه الخدمات الطبية التي أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي وإداري يقدر بحوالي 75 شخصا، تم توزيع كمية مجانية من الأدوية على المستفيدين.