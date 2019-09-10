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كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عموما بتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالسواحل الأطلسية مصحوبة بكتل ضبابية محلية، فيما سيكون الطقس غائما بالشمال الشرقي،شرق الواجهة المتوسطية وأقصى جنوب المملكة مع قطرات متفرقة.
عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. كما سيتم تسجيل زوابع رملية بداخل الاقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية في باقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بالسواحل الشمالية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. كما ستتراوح ما بين 26 و 32 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة في باقي مناطق المملكة.
وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات والريف، وما بين 30 و 36 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الاقاليم الجنوبية، وما بين 37 و 42 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية و ما بين 24 و29 درجة في باقي مناطق البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، و على طول سواحل المحيط الأطلسي.