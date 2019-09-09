"قنطرة معيبة" تثير قلق المواطنين في دير القصيبة

حميد رزقي من بني ملال

قال مواطنون بدوار أصفرو بجماعة دير القصيبة، التابع لإقليم بني ملال، إن التساقطات الأخيرة كان لها الفضل في كشف عيوب قنطرة على طريق في طور الإنجاز، تربط بين دواري أصفرو وتغازوت.

وذكر المشتكون أن الكيفية التي تم بها بناء قنطرة أصفرو، على الطريق الرابطة بين الدوار وتغازوت، لتصريف مياه الأمطار، لم تكن بالشكل المطلوب، ما تسبب في ظهور عيوب قبل الانتهاء من أشغال إصلاح الطريق.

وأوضح سعيد بواحي، المتحدر من دوار أصفرو، أن الجهات المعنية لم تأخذ برأي السكان المحليين الذين يعرفون خصوصيات المنطقة، بشأن هذا المشروع الذي انتظره الدوار منذ مدة، وفي الأخير جاء غير مكتمل بما أن "القنوات الإسمنتية" المعتمدة لتصريف مياه التساقطات من تحت القنطرة أبانت أنها غير قادرة على استيعاب مياه الأمطار .

وأعرب مصطفى حمي، القاطن بالمنطقة، عن قلقه مما أصاب المشروع خلال التساقطات الأخيرة، قائلا إن انسداد قنوات تصريف المياه تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بحوض شُيّد خصيصا لجمع مخلفات معصرة زيت زيتون في ملكيته، كما أدى الى إعادة توجيه المياه نحو المنازل المجاورة، ما خلق حسبه هلعا في صفوف عدد من الأسر المجاورة للقنطرة.

ويطالب المتحدث الجهات المعنية بإعادة النظر في المشروع، وذلك من خلال اعتماد قنوات إسمنتية أكبر حجما، أو الاكتفاء ببناء قنطرة إسمنتية من أجل استيعاب مياه التساقطات التي غالبا ما تأتي من شعاب الغابة، وتكون محملة بالأعشاب والنبتات الشوكية وأغصان الأشجار.

من جانبه أوضح رئيس جماعة دير القصيبة أنه تدخل لدى المقاول المكلف بالمشروع من أجل إنجاز قنطرة بشكل يستجيب لمقترحات الساكنة، إلا أن الأخير أكد أنه يشتغل وفق ما تضمنته الدراسة الخاصة بمشروع الطريق الممول من جهة أخرى غير جماعة دير القصيبة الترابية، ما اعتبره المصرحون لهسبريس الإلكترونية إشكالا حقيقيا، إذ سيشكل المشروع خطرا على المارة ولن يفي بالغرض الذي من أجله تمت برمجته.