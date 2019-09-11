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كُتّاب وآراء
توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول زخات مطرية ضعيفة ومحلية، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل الوسطى للمحيط الأطلسي.
وستظل الأجواء مستقرة بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية،
وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية فوق كل من سواحل البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الشرقية والسايس ومرتفعات الأطلس والريف ومحليا السواحل الوسطى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 24 و26 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية، وما بين 30 و36 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و 42 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية وما بين 26 و30 درجة بباقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الجرف وطرفاية وبين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.