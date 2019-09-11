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كُتّاب وآراء
مقاولون يحتجون ضد الإقصاء والاحتكار بأسا الزاك
احتجَّ العشرات من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مقر عمالة أسا الزاك، بسبب ما اعتبروه "سياسة الكولسة والأبواب الموصدة التي تنهجها الجهات المسؤولة في تدبير بعض الصفقات العمومية التي يشهدها الإقليم".
ورفع المحتجون شعارات غاضبة عبروا من خلالها عن استنكارهم الشديد "للإقصاء المتعمد الذي يطال المقاولة المحلية من المشاركة في عدة صفقات عمومية، كانت آخرها مشروع التأهيل الحضري للإقليم التي عرفت هيمنة واضحة من طرف المقاولات الكبرى".
كما دعا المشاركون في مداخلات عرفها الشكل الاحتجاجي، الذي تزامن مع موعد فتح ثلاث أظرفة متعلقة بمشاريع التهيئة الحضرية، إلى "إقرار مبدأ التنافسية ومحاربة احتكار المقاولات الكبرى للصفقات"، مع إعطائهم فرصة المشاركة "كمقاولين محليين لهم حق الأسبقية في الاستفادة"، حسب تعبيرهم.
من جهته، أكد مصدر مقرب من عمالة أسا الزاك، في تصريح لهسبريس، أن اجتماعا عقد اليوم الثلاثاء مع ممثلي المقاولات "انتهى باتفاق بين جميع الأطراف يقضي بحق المقاولات الصغرى والمتوسطة في المنافسة على نيل الصفقات العمومية المتعلقة بالإقليم في إطار ما يكفله لها القانون، إضافة إلى تأجيل عملية فتح الأظرفة التي كان مقررا إجراؤها اليوم إلى إشعار آخر، في انتظار إيجاد حلول جذرية للإشكال المذكور"، على حد قوله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
هذه التصرفات تقع في مختلف عمالات وأقاليم البلد وفِي كل القطاعات وهي من اكبر المعضلات يكون فيها رموز الفساد السياسي والسلطوي متواطئين على نهب الأقسام الكبيرة من الصفقات على عينك يابن عدي وهي سبب فشل مختلف المشاريع !!والغريب ان الدولة العميقة تواجه المعضلة بصمت وتجاهل تام لان المستفيدين هم من لوبي الفساد القوي الذي يحبط اَي محاولة للإصلاح لان البلد تحت سيطرته التامة اما القضاء فهو منهار تماما في هذا الميدان