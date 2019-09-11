24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "حادثة الرشيدية" تجر انتقادات واسعة ضد الشوباني (5.00)

  2. ندوة حزبية تقارب النموذج التنموي الجديد بالمغرب (5.00)

  3. نزاع "سوء الجوار" يسلب حياة امرأة بطعنات سكين (5.00)

  4. الأساتذة يشكون تنقلات وارتباك "فائضين" بداية العام الدراسي الجديد (5.00)

  5. تعزيزات أمنية تتوخى "تطهير" خنيفرة من الإجرام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مقاولون يحتجون ضد الإقصاء والاحتكار بأسا الزاك

مقاولون يحتجون ضد الإقصاء والاحتكار بأسا الزاك

مقاولون يحتجون ضد الإقصاء والاحتكار بأسا الزاك
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:38

احتجَّ العشرات من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مقر عمالة أسا الزاك، بسبب ما اعتبروه "سياسة الكولسة والأبواب الموصدة التي تنهجها الجهات المسؤولة في تدبير بعض الصفقات العمومية التي يشهدها الإقليم".

ورفع المحتجون شعارات غاضبة عبروا من خلالها عن استنكارهم الشديد "للإقصاء المتعمد الذي يطال المقاولة المحلية من المشاركة في عدة صفقات عمومية، كانت آخرها مشروع التأهيل الحضري للإقليم التي عرفت هيمنة واضحة من طرف المقاولات الكبرى".

كما دعا المشاركون في مداخلات عرفها الشكل الاحتجاجي، الذي تزامن مع موعد فتح ثلاث أظرفة متعلقة بمشاريع التهيئة الحضرية، إلى "إقرار مبدأ التنافسية ومحاربة احتكار المقاولات الكبرى للصفقات"، مع إعطائهم فرصة المشاركة "كمقاولين محليين لهم حق الأسبقية في الاستفادة"، حسب تعبيرهم.

من جهته، أكد مصدر مقرب من عمالة أسا الزاك، في تصريح لهسبريس، أن اجتماعا عقد اليوم الثلاثاء مع ممثلي المقاولات "انتهى باتفاق بين جميع الأطراف يقضي بحق المقاولات الصغرى والمتوسطة في المنافسة على نيل الصفقات العمومية المتعلقة بالإقليم في إطار ما يكفله لها القانون، إضافة إلى تأجيل عملية فتح الأظرفة التي كان مقررا إجراؤها اليوم إلى إشعار آخر، في انتظار إيجاد حلول جذرية للإشكال المذكور"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غوبر فريد الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 00:00
هي طريقة ونمودج للحكم والتحكم في غياب دولة الحق والقانون !!
هذه التصرفات تقع في مختلف عمالات وأقاليم البلد وفِي كل القطاعات وهي من اكبر المعضلات يكون فيها رموز الفساد السياسي والسلطوي متواطئين على نهب الأقسام الكبيرة من الصفقات على عينك يابن عدي وهي سبب فشل مختلف المشاريع !!والغريب ان الدولة العميقة تواجه المعضلة بصمت وتجاهل تام لان المستفيدين هم من لوبي الفساد القوي الذي يحبط اَي محاولة للإصلاح لان البلد تحت سيطرته التامة اما القضاء فهو منهار تماما في هذا الميدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - شاب مغربي طموح الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 00:02
مشكل الإحتكار وتحت الطاولة المغرب كامل كايعاني منو أنا شخصيا أسست شركة هادي ثلات سنوات شاركت في عدة صفقات عمومية و مشاريع الدولة مع ما يتطلبه ذالك من مصاريف ولم أفز ولا بصفقة واحدة طيلة ثلات سنوات حتى تعبت وبدأت أفقد الأمل لأني لا أملك (معارفة) كلما أشارك في صفقة ما أحس كأني أرنب ألعاب القوى أنشط السباق ويفوز من يفوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الواقعي الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 00:08
من اسباب تعثر المشاريع هو هاته المقاولات الصغيرة التي تعجز عن اتمام المشاريع الكبرى نظرا لضعف السيولة و ايضا انعدام معدات التشغيل حيث يتم اكتراؤها و كذلك الغش في الاشغال لتحقيق اكبر هامش من الربح .كيف لمقاولة ناشئة رأس مالها لا يتعدى مليون سنتيم امدن تنجز مشروعا ضخما بحجم التأهيل الحضري. اعتقد ان هاته المشاريع تختص بها مقاولات محترفة و ذات خبرة و امكانيات كافية.لكن في أسا يريدون كل شيء محلي من بطائق الانعاش الى مناصب الشغل الى احتكار مقاولات ابناء المدينة لكل الصفقات .مدينة أسا من افشل المدن لانها تغلب عليها النزعة القبلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.