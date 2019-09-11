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إصلاح أضرار الفيضانات يقطع طريقا جهوية بتنغير
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 06:49
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير أن حركة السير على الطريق الجهوية 704 الرابطة بين بومالن دادس وأمسمرير ستعرف انقطاعا على مستوى المقطع الرابط بين "تسضرين" ومضايق دادس.
وحسب بلاغ المديرية، فإن هذا الإجراء تم اتخاذه حمايةً لمستعملي الطريق من خطر انهيارات وكذلك من أجل انطلاق عملية مستعجلة لإصلاح الأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة بمنعرجين.
ودعت المديرية مستعملي الطريق الجهوية 704 إلى الانضباط واحترام علامات التشوير الطرقي بالمقطع المذكور، مشيرة إلى أنها أعطت انطلاقة مشروع أشغال إصلاح أضرار الفيضانات على مستوى المقطع المتضرر كلفته 5 ملايين درهم.