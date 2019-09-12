هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بظهور سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية. كما ستنزل أمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الوسطى والجنوبية وذلك خلال الليل والصباح.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكثل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الاطلسي إضافة الى الساحل المتوسطي عند الليل والصباح، في حين ستظل الأجواء مستقرة بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى وشرقية بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا من الجنوب بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشرقي و أحيانا من الشمال بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و27 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، و ستكون ما بين 13 و 20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 20و28 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و 34 درجة بسهول المحيط الاطلسي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط والماس والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية ، وما بين 34 و40 درجة بكل من مناطق الشياضمة وسوس إضافة إلى أقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين رأس سبارتال والرباط ، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.