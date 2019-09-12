24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:05
|13:29
|16:56
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "على درب 96" تقرر رفع أطول اعتصام بالمغرب
- الجمعية الطبية الأمريكية تدعو إلى الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
- تنامي إفلاس مقاولات صغرى ومتوسطة يقلق مهنيين في البيضاء
- مخاوف ساكنة أوصفرو
- القضاء يحكم بالسجن المؤبد ضد رجل فجّر زوجته بالديناميت
فاعلون يطالبون بتقصّي الحقائق في "اختلالات مستشفى السويسي" (5.00)
انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)
إقالة بولتن "عاشق الحروب" تبعث الارتياح لدى دبلوماسية المملكة (5.00)
- سلفيون ينادون بمنع الاختلاط في الأقسام ..عصيد: "مستوى بهيمي" - (118)
- انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة - (97)
- إقالة بولتن "عاشق الحروب" تبعث الارتياح لدى دبلوماسية المملكة - (57)
- قاتل زوجته في الصخيرات ينتحر قرب وادي الشراط - (49)
- مغاربة يتعرّضون "للنّصب" عبر مواقع البيع والشراء على الإنترنت - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بظهور سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية. كما ستنزل أمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الوسطى والجنوبية وذلك خلال الليل والصباح.
وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكثل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الاطلسي إضافة الى الساحل المتوسطي عند الليل والصباح، في حين ستظل الأجواء مستقرة بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي للبلاد.
وستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى وشرقية بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا من الجنوب بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشرقي و أحيانا من الشمال بباقي الجهات الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و13 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و27 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، و ستكون ما بين 13 و 20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 20و28 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و 34 درجة بسهول المحيط الاطلسي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط والماس والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية ، وما بين 34 و40 درجة بكل من مناطق الشياضمة وسوس إضافة إلى أقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين رأس سبارتال والرباط ، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.