أكاديمية الرباط تطالب مدرسة خاصة باحترام القضاء

هسبريس من الرباط

وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط - سلا - القنيطرة مراسلةً إلى مجموعة مدارس أطلس للتعليم الخصوصي بالرباط، مطالبةً إياها بتسجيل تلميذ رفضت سابقاً تسجيله بدعوى أنه لم يحصل على معدل كافٍ.

وحسب نص المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فقد دعت الأكاديمية المؤسسة التعليمية الخصوصية إلى العمل على إعادة تسجيل التلميذ برسم الموسم الدراسي الجاري، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التربوية الكفيلة بضمان تمدرسه بشكل عاد بالمؤسسة.

واستندت الرسالة، المؤرخة في 10 شتنبر، إلى تقرير أجرته اللجنة الجهوية حول هذا الموضوع بتاريخ 9 شتنبر، وطالبت المدرسة الخصوصية بتسجيل التلميذ مراعاة لمصلحته الفضلى.

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط أصدرت حكماً لصالح هذا التلميذ، بعدما رفضت المؤسسة الخصوصية تسجيله في الموسم الدراسي الجديد، بدعوى أنه لم يحصل على معدل يؤهله للمرور إلى المستوى السادس الابتدائي.

وقضت المحكمة، في حكمها الصادر بداية الأسبوع الماضي، بأمر مؤسسة مجموعة مدارس أطلس بإعادة تسجيل التلميذ "ر. ش" برسم الموسم الدراسي 2019-2020، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

وتفيد وقائع الملف، حسب نص الحكم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن التلميذ حصل على معدل سنوي قدره 5.76 نقطة في المستوى الخامس الابتدائي؛ لكن المؤسسة امتنعت عن تسجيله في المستوى السادس؛ ما دفع أسرته إلى التوجه إلى القضاء، حيث اتهمت المؤسسة بحرمانه من استكمال تعليمه الابتدائي، أسوة بزملائه، كما اعتبرت أن "ما أقدمت عليه المؤسسة يدخل في باب الشطط والتعسف في استعمال السلطة".

تبريرات المؤسسة، حسب نص الحكم، أشارت إلى أن نظامها الداخلي ينص على ضرورة حصول التلميذ على نقطة لا تقل عن 6.25 في المواد الأساسية، العربية والفرنسية والرياضيات، ومعدل دوري لا يقل عن 6.75.