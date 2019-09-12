24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:05
|13:29
|16:56
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "على درب 96" تقرر رفع أطول اعتصام بالمغرب
- الجمعية الطبية الأمريكية تدعو إلى الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
- مخاوف ساكنة أوصفرو
- القضاء يحكم بالسجن المؤبد ضد رجل فجّر زوجته بالديناميت
- "الداخلية" تُفْرد أراضٍ سلالية لبناء ملاعب قُرب متعددة الرياضات
فاعلون يطالبون بتقصّي الحقائق في "اختلالات مستشفى السويسي" (5.00)
انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)
إقالة بولتن "عاشق الحروب" تبعث الارتياح لدى دبلوماسية المملكة (5.00)
- سلفيون ينادون بمنع الاختلاط في الأقسام ..عصيد: "مستوى بهيمي" - (118)
- انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة - (97)
- إقالة بولتن "عاشق الحروب" تبعث الارتياح لدى دبلوماسية المملكة - (57)
- قاتل زوجته في الصخيرات ينتحر قرب وادي الشراط - (49)
- مغاربة يتعرّضون "للنّصب" عبر مواقع البيع والشراء على الإنترنت - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"انعدام الكهرباء" يُخرج ساكنة أغبالو إلى الاحتجاج
نظم العشرات من ساكنة دواري "أمغا وتمايوست" بجماعة أغبالو نكردوس، الأربعاء، مسيرة مشيا على الأقدام، احتجاجا على عدم تزويد المنازل بالكهرباء، وللمطالبة برفع التهميش عن المنطقة على مختلف المستويات، حاملين لافتة بها عبارة: "سكان أمغا تمايوست يطالبون بالكهرباء.. الله الوطن الملك".
ووفق موسى طاعنو، أحد المحتجين البالغ عددهم حوالي 40 فردا، فإن "منازل المنطقة غير مزودة بالكهرباء منذ سنوات، باستثناء الأعمدة الكهربائية الموجودة بالشارع والأزقة، بالتالي نجد أنفسنا في عزلة تامة عن العالم الخارجي، لأننا لا نشاهد التلفاز، أما الهواتف فنعتمد على الطاقة الشمسية لشحنها حتى يتأتى لنا التواصل هاتفيا".
وزاد المحتج نفسه، في تصريح لهسبريس، قائلا: "إننا مستعدون لأداء واجبات تزويدنا بالكهرباء التي تتجاوز 1000 درهم، غير أن رئيس الجماعة يتماطل في التنفيذ، لهذا قررنا الاحتجاج إلى حين تحقيق مطلبنا".
وأضاف المصدر نفسه: "راسلنا الوالي الذي راسل هو الآخر رئيس الجماعة، داعيا إياه إلى تزويد منازل الساكنة بالكهرباء لكن لا جديد يذكر، لهذا قررنا مواصلة الاحتجاج إلى دوار أمغا، ومن هناك سنقرر اتجاهنا، إما صوب الراشيدية وإما نحو تنغير قصد فك العزلة عنا".
من جهته، تفاعل محمد الحيار، مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، مع موضوع الاحتجاج، قائلا في تصريح خص به هسبريس: إن "ساكنة أمغا وتمايوست لها مطالب عادلة، وهي الربط بالكهرباء؛ إذ منذ أزيد من 8 سنوات وهي تعيش في أرض أمغا بالتجزئة المسماة تجزئة سد تمقيت دون كهرباء".
واتصلت هسبريس بحمو المرتجي، رئيس جماعة أغبالو ن كردوس، لأخذ رأيه حول الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.