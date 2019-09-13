هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس غائما بسحب ستعطي أمطارا أو زخات مطرية فوق كل من الواجهة المتوسطية، والشمال الغربي للبلاد، و شمال المنطقة الشرقية.

وستبقي الأجواء مستقرة بباقي المناطق الأخرى، حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب. هذا مع هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية. أما الرياح فستكون معتدلة القوة وستهب من الشمال عموما.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 13 درجة بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط و والماس والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي و باقصى الجنوب، و ستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 14 و 20 درجة بالمرتفعات، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية و بالقرب من السواحل، وستكون ما بين 34 و 38 درجة بالجنوب، ومنطقة سوس و بالجنوب الشرقي للمملكة.