24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الحكومة تنفي اتخاذ قرار التصويت الإجباري في "انتخابات 2021" (5.00)

  2. هكذا تمنح "وكالة إشهار" إعلانات مجانية خارج الأحكام التجارية (5.00)

  3. المغرب يُقبل على تعميم التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية (5.00)

  4. الدار البيضاء تبحث رفع المداخيل المالية للمدينة (5.00)

  5. مصالح درك "أولاد سعيد" تفكك عصابة "فراقشية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس غائما بسحب ستعطي أمطارا أو زخات مطرية فوق كل من الواجهة المتوسطية، والشمال الغربي للبلاد، و شمال المنطقة الشرقية.

وستبقي الأجواء مستقرة بباقي المناطق الأخرى، حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب. هذا مع هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية. أما الرياح فستكون معتدلة القوة وستهب من الشمال عموما.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 13 درجة بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط و والماس والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي و باقصى الجنوب، و ستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 14 و 20 درجة بالمرتفعات، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية و بالقرب من السواحل، وستكون ما بين 34 و 38 درجة بالجنوب، ومنطقة سوس و بالجنوب الشرقي للمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.