زخات مطرية رعدية قوية تهمّ عدّة أقاليم في المملكة

هسبريس من الرباط

قالت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، أنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية قوية من "المستوى البرتقالي"، اليوم الخميس، بعدد من أقاليم المملكة.

وأضافت النشرة نفسها أن هذه الزخات المطرية الرعدية ستهم المرتفعات في أقاليم ميدلت وفكيك وبولمان والرشيدية، وأنه من المحتمل أن تهم زخات مطرية، هذه الليلة، أقاليم جرادة وتاوريرت وكرسيف ووجدة وبركان.