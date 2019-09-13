24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حقوقيون يستشعرون "خطر الردة" ويرفضون "انتهاك سيادة القانون"
- قاصر ينهي حياته شنقا بواسطة حبل في شفشاون
- استعدادات مولودية وجدة
- 80 بالمائة من الطلبة لا يناقشون أطروحات الدكتوراه بجامعة الرباط
- العثماني يتوقع زيادة الفيضانات ويعد بنقل بنايات قريبة من الوديان
الحكومة تنفي اتخاذ قرار التصويت الإجباري في "انتخابات 2021" (5.00)
هكذا تمنح "وكالة إشهار" إعلانات مجانية خارج الأحكام التجارية (5.00)
دعم 20 مليون يورو يدمج نجاعة الطاقة في آلاف المنازل بالمغرب (5.00)
- التصويت الإجباري.. الحكومة تحارب العزوف أم تواجه "المُقاطعين"؟ - (85)
- الحكومة تنفي اتخاذ قرار التصويت الإجباري في "انتخابات 2021" - (83)
- ثلاث سنوات سجنا لمخرّب "حافلة ألسَا" في تمارة - (65)
- "الديفا" الفنانة لطيفة رأفت ترزق بمولودتها الأولى - (60)
- نساء سعوديات يلفتن الأنظار بالتجول دون ارتداء عباءات سوداء - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إطلاق حملة لتحرير الفضاءات العمومية في تزنيت
شنَّت السلطات المحلية بمدينة تزنيت، مدعومة بعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من "الفرَّاشة" والباعة الجائلين على مستوى مجموعة من الشوارع الرئيسية والنقاط الحيوية.
وعرفت هذه الحملة التي أشرف عليها الباشا الجديد لمدينة تزنيت، بحضور نواب رئيس المجلس الجماعي، حجز مجموعة من المعدات والسلع والعربات المجرورة التي يستعملها عدد من الباعة الجائلين في مزاولة أنشطتهم اليومية.
كما مكَّنت العملية ذاتها من توقيف أحد الباعة الجائلين بعد إشهاره سيفا في وجه اللجنة المكلفة بتحرير الملك العمومي بالقرب من مسجد الهداية وسط المدينة.
ياسين الحميني، عضو التنسيقية المحلية للباعة الجائلين وتجار الرصيف بتزنيت قال: "رغم اختلافنا مع الطريقة التي يشتغل بها بعض الباعة الجائلين المتخصصين في بيع الخضر والفواكه، وما تسببه من مشاكل مع ساكنة المدينة، إلا أننا نتضامن معهم وما لحقهم من مضايقات وسرقة عرباتهم وسلعهم منذ قدوم باشا تزنيت الجديد".
وأضاف المتحدث ذاته: "في حالة استمرار السلطات المحلية بتزنيت في نهج المقاربة القمعية، فإن الوضع قد يصل إلى ما لا تحمد عقباه، مع العلم أننا سنواصل ترافعنا إلى غاية إيجاد حل لملفنا أو اعتقالنا".