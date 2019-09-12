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نيابة الناظور تطالب بتحية العلم بالنشيد الوطني‎

نيابة الناظور تطالب بتحية العلم بالنشيد الوطني‎
هسبريس من الرباط
الخميس 12 شتنبر 2019 - 20:05

طالبت المديرة الإقليمية للتعليم بالناظور مدراء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالعمل على تفعيل مذكرة سابقة تتعلق بتحية العلم بالنشيد الوطني.

ودعت المراسلة، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى الحرص على أداء النشيد الوطني وتحية العلم بداية ونهاية كل أسبوع بجميع المؤسسات التعليمية، مشددة على أنها "تشكل أحد الرموز الراسخة التي تكرس حب الوطن وتقوي الشعور بالانتماء إليه والافتخار بتاريخه المجيد".

وشددت الوثيقة على ضرورة جعل تحية العلم بالنشيد الوطني ممارسة منتظمة، "وإحاطة اللحظة المعبرة بكل ما يمكن أن يكشف معانيها ويقرب أبعادها".

وأكدت المذكرة على وجوب العناية بالعلم الوطني والحرص على نظافته وصفاء ألوانه وتغييره عند الضرورة، وكتابة النشيد الوطني بشكل جذاب وجعله يحتل موقعا متميزا وظاهرا لكل مرتادي المؤسسة التعليمية.

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