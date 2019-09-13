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كُتّاب وآراء
رداءة طرق تغضب أصحاب "طاكسيات" قرب برشيد
نظم العشرات من أرباب وسائقي سيارة الأجرة الصنف الأول بمدينة برشيد، أمس الخميس، وقفة احتجاجية على مستوى الملتقى الطرقي في اتجاهي حد السوالم وجمعة أولاد عبو عبر زاوية سيدي المكي، للتعبير عن تذمرهم من الحالة الكارثية للمحورين الطرقيين، ومطالبة الجهات المعنية بالإسراع بإصلاحهما تفاديا للحوادث والأضرار التي تلحق كلا من الزبائن والعربات.
ورفع المحتجون خلال الوقفة المدعّمة من قبل نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وفعاليات جمعوية ومهنية، فضلا عن عدد من الساكنة المتضررة، شعارات عبروا من خلالها عن المعاناة اليومية مع رداءة المحورين الرابطين بين برشيد وحد السوالم من جهة، وبين برشيد وأولاد عبّو من جهة ثانية.
واستعرض المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأخطار المحدقة بالركاب المستفيدين يوميا من خدمات سيارات الأجرة، فضلا عن الأعطاب الميكانيكية التي أصبحت تلحق بالعربات، وهو ما "يكبّد المهنيين مصاريف زائدة تؤثر على مدخولهم اليومي، إلى درجة أنهم باتوا مهدّدين بالإفلاس"، على حد قولهم.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية، ممثلة بباشا مدينة برشيد، فتحت حوارا مع المحتجين، ملتمسة منهم إنهاء الاحتجاج والجلوس إلى طاولة الحوار، حيث طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية باتفاق معقول وجدي ومضبوط زمنيا لانطلاق الأشغال لتهيئة المحورين.
ولوّح المحتجون بتنفيذ صيغة احتجاجية ثانية في الأسبوع القادم أمام مقر عمالة برشيد بخصوص المطالب نفسها، محمّلين جميعَ المتدخلين كامل المسؤولية في النتائج المترتبة عن عدم التجاوب مع مطالبهم.