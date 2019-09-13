سيول العواصف الرعدية تهدد مدرسة بإقليم أزيلال

ياسين أوشن

يبدو أن "مدارس سفح الجبل" لا تتموقع بإقليم ميدلت فقط؛ بل هناك، أيضا، أقسام أخرى مهددة بسيول العواصف الرعدية وتشكل خطرا على حياة التلاميذ والمدرسين والإدارة.. والحديث هنا عن مدرسة توجد بدوار تيغلي بجماعة تيفني إقليم أزيلال، وبالضبط على مستوى الطريق رقم 307 بين دمنات وورزازات عبر أيت تمليل.

بعد انتشار صورة للمؤسسة التعليمية سالفة الذكر على نطاق واسع في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعالت من جديد نداءات نشطاء تحذر من الفيضانات التي تمر بجنبات المدرسة، داعين إلى أخذ الحيطة والحذر، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والعواصف الرعدية التي شهدها المغرب منذ بداية الأسبوع المنصرم وسببت في وفيات في مناطق متفرقة.

وللتوضيح أكثر، نقلت هسبريس كل هذه التوجسات إلى حميد الشكراوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديرية أزيلال، ليجيب بأنه "في ما مضى، كنا نضطر- لتوفير المدارس للتلاميذ- إلى بناء الحجرات في أي مكان استجابة للساكنة، حتى يتمكن الأطفال من التمدرس ومحاربة الأمية".

وزاد الشكرواي، في تصريح لهسبريس، أن "ذلك التوجه القديم لم يعد قائما؛ لأن الوزارة راسلتنا من أجل جرد جميع المدارس المهددة، سواء بالفيضانات أو السيول أو الأتربة والأوحال، بتعاون مع السلطات المحلية، قصد إيجاد حل لها، وهو الأمر الذي قد يشكل خطرا على التلاميذ والمدرسين ومرتفقي المؤسسة على حد سواء".

واستطرد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمديرية أزيلال قائلا: "إن مساحة إقليم أزيلال شاسعة، ومع ذلك فنحن نبذل مجهودا وفق الإمكانات المتاحة، بتعاون مع الشركاء وكذا العمالة، في إطار برنامج تقليص الفوارق، لكن النتائج تحتاج وقتا".

وأورد الشكرواي، في التصريح عينه، أنه "أخذنا العبرة مما سبق، ولم نعد نبني أي مؤسسة تعليمية في أي مكان، كان خاصة إن كان يشكل خطرا على المتعلمين. ولتفادي وقوع أي كارثة، نأخذ بعين الاعتبار مذكرة وزارة التربية الوطنية أو مذكرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وهي مذكرة تنص على جميع الإجراءات الواجب اتباعها، وهي موجهة إلى المديرين الإقليميين وإلى مديري المؤسسات التعليمية كذلك، زد على هذا أننا حريصون على تتبع التوقعات الجوية لمعرفة أحوال الطقس".