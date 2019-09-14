توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

هسبريس ـ و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس غائما بسحب ستعطي أحيانا أمطارا أو زخات مطرية رعدية فوق كل من غرب الواجهة المتوسطية خاصة صباحا وسيكون غائما جزئيا فيما بعد.

وستنتشر سحب منخفضة خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستبقى الأجواء مستقرة بباقي المناطق حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع هبوب زوابع رملية محلية بالاقاليم الجنوبية للمملكة والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب، وما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 18 و21 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 32 و38 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس والريف وسوس والمنطقة الشرقية، وما بين 38 و42 درجة بالجنوب وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.