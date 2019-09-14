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حجز أعداد مهمة من طائر الحسون بإقليم خنيفرة

حجز أعداد مهمة من طائر الحسون بإقليم خنيفرة
هسبريس من الرباط
السبت 14 شتنبر 2019 - 09:03

حجزت مصالح المياه والغابات بخنيفرة أعدادا مهمة من طائر الحسون المصنف ضمن لائحة الحيوانات المحمية، التي يمنع قنصها أو حيازتها أو بيعها.

وفي هذا السياق، قال محمد بوفطيحي، رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية ومحاربة الصيد العشوائي بالمغرب، إن "رؤساء المناطق الغابوية أمان ظلين وأغبالو أيخوان، إلى جانب أعوان السلطة وأفراد الدرك الملكي، تمكنوا من حجز سيارة بتراب جماعة عيون أم الربيع إقليم خنيفرة كانت في طريقها إلى تهريب طائر الحسون".

وتابع بوفطيحي، في تصريح لهسبريس، أنه "بعد انكشاف أمر المهربين البالغ عددهم 4 أفراد، لاذ اثنان بالفرار مستغلين شساعة المسالك ووعورتها، فيما أُوقِف الاثنان الآخران، بيد أنه أطلق سراحهما بعد ذلك عقب تحرير محضر في حقهما. كما حُجز طائر الحسون الذي تم تسريحه، بعد الاستشارة مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة".

ونبه المصدر نفسه إلى "وجود عصابات تنشط في تهريب طائر الحسون، أو كما يسمى بالجهة الشرقية مقْنينْ، الذي يتم صيده بشكل عشوائي، وفي أحيان كثيرة خارج الضوابط القانونية، وحتى خلال فترة التزاوج، وذلك لتزايد الطلب عليه لجمال صوته وحسن وروعة شكله، ويُعد من أكثر الطيور التي تتم تربيتها بالجزائر، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع ثمنه بشكل ملحوظ".

وللحد من ظاهرة تهريب طائر الحسون والمحافظة عليه وحمايته، يقول رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية ومحاربة الصيد العشوائي بالمغرب، "اتُخذت جملة من الإجراءات، من بينها تصنيف الحسون ضمن لائحة الحيوانات المحمية بموجب القانون رقم 29-05، المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ومراقبة الاتجار بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مجرد رائ السبت 14 شتنبر 2019 - 09:29
هدا الطائر مطارد من جيهتين الاولة مباشرة من طرف صيادين بالشباك والصاق وهدا النوع لايحترم فترة الحضانة بحيث لايميز بين دكر او انثا.
وتاني الاسمنة الذي اجتاح كل الاكن الخضراء وقطع العيون وسواقي والتي يعيش بجنبها . واصبح مهدد من جميع الجيهات حتى فساد يزيد الطين جفافا ويهدد حيات الحسون واليمام وغيرهم.
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2 - Abdel السبت 14 شتنبر 2019 - 09:30
وما زالت الإبادة مستمرة...........
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3 - نظرة عن بعد السبت 14 شتنبر 2019 - 10:12
اطلق سراحهم بدون دفع غرامة مالية ، البشر يتاجر في الطيور المستضعفة ،البشر يتاجر في الحجر و الاثار ، البشر يتاجر في الشجر و القضاء على البيئة ،البشر يتاجر في البشر نفسه ،عالم الشر و الاستبداد
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4 - جديدي السبت 14 شتنبر 2019 - 10:13
غريب أمر هؤلاء يقولون بان طائر الحسون من الطيور المحمية التي يمنع قنصها أو حيازتها أو بيعها. لكن الواقع يثبث عكس ذلك فإننا نشاهد طائر الحسون محتجز في الاقفاص في العديد من المنزل. كما أنه يباع ويشرى بالعلن في الدكاكين الموجودة في كل مكان و حتى في الأسواق العمومية . إذن فمن يحمي هذا الطائر المسكين الذي لا حول ولا قوة له إلا بالله سبحانه و تعالى.
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