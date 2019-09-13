رصد اختلالات في أكبر مستشفى بعمالة عين السبع

هسبريس - محمد لديب

رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من المشاكل التنظيمية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، التي تمس طريقة إدارة شؤون الموظفين، وأخرى تتعلق بجوانب البناء، على مستوى أكبر مركز استشفائي بعمالة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن هناك غيابا واضحا لأي تخطيط مسبق لتدبير الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق مسألة التوزيع على مختلف المصالح والتعويض في حالات الاستقالة أو التقاعد.

كما تزيد حدة هذه الاختلالات، حسب التقرير نفسه، جراء قلة الموار البشرية شبه الطبية بجل الأقسام والمصالح الاستشفائية وارتفاع معدل سن هذه الفئة، حيث يفوق سن 61 في المائة من الممرضين 50 سنة.

ولاحظ قضاة المجلس وجود تعدد المتدخلين في عملية التعيين والتنقيل، مسجلين تدخل وزارة الصحة مركزيا في التحديد الدقيق لمكان التعيين أو التنقيل؛ وهي المهمة التي يضطلع بها أحيانا المدير الجهوي أو المندوب الإقليمي للصحة.

وسجل التقرير أن هناك نوعا من الغموض في طريقة تدبير هذه العمليات، التعيين المؤقت لفئة من الممرضين في بعض المراكز المحددة.

كما تطرق التقرير لمسألة تهيئة المركز الاستشفائي محمد الخامس، حيث أشار إلى وجود غياب الرسوم الهندسية الجامعة واختلالات في تهيئة المرافق وصيانتها، حيث عرفت بناية المركز الاستشفائي منذ تدشينها سنة 1982 عدة تغييرات، سواء فيما يخص تهيئتها أو طريقة توزيع المصالح داخلها.

وأورد المجلس الأعلى للحسابات أن هذه التغييرات تمت في غياب الرسوم الهندسية الجامعة التي تتعلق بالأساسات والتجهيزات غير المرئية، كشبكة الترصيص والكهرباء وشبكة الغازات الطبية.

وأوضح التقرير "في غياب مخطط لتجديد وصيانة مباني المركز الاستشفائي، تعرف مرافقه تدهورا جليا، خصوصا فيما يتعلق بقنوات مياه الشرب وأشغال محاربة تسرب المياه وقنوات التطهير؛ وهو ما يتسبب في تسرب مياه الأمطار من سقف عدة مصالح استشفائية ومشاكل في التطهير وتسرب مياه الشرب".